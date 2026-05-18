MSV-News KW 21: Erfolgreiches Wochenende für Junioren Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Junioren des MSV Duisburg. Die Frauen haben die Generalprobe vor dem Niederrheinpokal-Finale mit Bravour gemeistert. von Marcel Eichholz · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW21 geht der Fokus auf die Jugend, die im Saisonfinale siegen konnte. Den Frauen ist die Generalprobe vor dem anstehenden Niederrheinpokal-Finale an Pfingstmontag ebenfalls geglückt. Katerstimmung herrscht derweil noch bei den Profis. Nach der verpassten Relegation sind sie ebenfalls im Endspiel um den Verbandspokal noch einmal gefordert.

Am vorletzten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga B haben die U19-Junioren des MSV Duisburg den ersten Tabellenplatz erobert. Da der bisherige Spitzenreiter Viktoria Köln mit 1:2 Rot-Weiß Oberhausen unterlag, konnten die Duisburger ihrerseits mit einem deutlichen 8:0-Kantersieg gegen den SV Darmstadt vorbeiziehen. Loris Gashi eröffnete schon in der siebten Minute den Torreigen. Mohammed Berrahou (15./36./55.), Ole Rinke (24.), Yannik Scholl (76./89.) sowie ein Eigentor sorgten für die weiteren Treffer. Damit haben es die Zebras nun in der eigenen Hand, die Saison als Erster zu beenden. Am kommenden Samstag geht es zum FSV Frankfurt. 18. Mai, 9 Uhr: B-Junioren gewinnen letztes Saisonspiel

Mit 2:1 hat die U17 der Zebras das letzte Saisonspiel gegen Preußen Münster für sich entschieden. Schon nach zwölf Minuten traf Edonit Koca zum 1:0. Eine halbe Stunde war gespielt, als Souleymane Barry für die Gäste ausgleichen konnte, doch noch vor der Pause schlugen die Duisburger zurück. Kapitän Julian Bierschenk markierte das 2:1 (39.). Nach dem Seitenwechsel gab es keine weiteren Torerfolge. "Ich freue mich sehr, dass die Jungs einen positiven Abschluss geschafft haben und die Saison mit einem Erfolgserlebnis beenden können. Das Team hat sich besonders in die Rückrunde reingebissen und ich bin alles in allem zufrieden", sagte Trainer Marc Auf dem Kamp im Anschluss in den Vereinsmedien. 18. Mai, 8 Uhr: Frauen schießen sich warm