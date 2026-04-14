MSV-News KW 16: Zebras laden 3.200 Kinder ins Stadion ein Bis zu 3.200 Schul- und Kindergartenkinder können am Samstag kostenlos ins Stadion, wenn der MSV Duisburg die TSG Hoffenheim II empfängt. von Marcel Eichholz · Heute, 09:32 Uhr · 0 Leser

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW16 blicken wir auf die erste Niederlage der MSV-Frauen, die Mitgliederversammlung wird ein Thema und auch eine mögliche Zebra-Invasion in Aachen deutet sich an.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 14. April, 9.30 Uhr: Einladung an Kinder Voll werden soll es am Samstag im Duisburger Wedaustadion, wenn der MSV um 14 Uhr auf die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim trifft. Während die verfügbaren Plätze bereits regen Zuspruch finden, hat sich der Verein nun eine Aktion ausgedacht, die sich besonders an Schulen und Kindergärten richtet. Kostenlos können bis zu 3.200 Kinder das Duell gegen die Kraichgauer verfolgen. Dazu muss ein offizielles Formular ausgefüllt und bei den Zebras eingereicht werden. "Wie auf dem Rasen gelten auch im Zusammenhang mit dem Arena-Besuch gewisse Spielregeln: Jedes Kind bis einschließlich 13 Jahre benötigt eine Begleitperson. Die Blöcke R, S, 21 und 22 werden zur Begegnung mit der TSG Hoffenheim ausnahmsweise zum Familienbereich. Das heißt, dass hier ebenso wie in den übrigen Familienblöcken Rauchverbot gilt", erklärt der MSV. 13. April, 9 Uhr: Erste Niederlage für MSV-Frauen So., 12.04.2026, 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern GW Lankern MSV Duisburg MSV Duisburg 1 0 Abpfiff + Video Im 17. Spiel ist es dann doch noch passiert: Die MSV-Frauen haben ihr erstes Spiel in der Niederrheinliga verloren. Bei Grün-Weiß Lankern gab es eine knappe 0:1-Niederlage, an der die Zebras aber auch einen großen Anteil selbst haben. Eine Unachtsamkeit im Spielaufbau führte zum Ballverlust im eigenen Strafraum. Maike Duesing setzte sich erfolgreich gegen die Defensive durch und erzielte den einzigen Treffer der Partie. In der Tabelle haben die Duisburgerinnen weiter fünf Punkte Vorsprung und das bei einem Spiel weniger als Verfolger Rhenania Bottrop.

13. April, 8 Uhr: Steffen schießt Amateure zum Sieg