MSV-News KW 16: Frauen verlieren erstmals, Profis setzten Zeichen

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW16 blicken wir auf die erste Niederlage der MSV-Frauen, die Mitgliederversammlung wird ein Thema und auch eine mögliche Zebra-Invasion in Aachen deutet sich an.

Im 17. Spiel ist es dann doch noch passiert: Die MSV-Frauen haben ihr erstes Spiel in der Niederrheinliga verloren. Bei Grün-Weiß Lankern gab es eine knappe 0:1-Niederlage, an der die Zebras aber auch einen großen Anteil selbst haben. Eine Unachtsamkeit im Spielaufbau führte zum Ballverlust im eigenen Strafraum. Maike Duesing setzte sich erfolgreich gegen die Defensive durch und erzielte den einzigen Treffer der Partie. In der Tabelle haben die Duisburgerinnen weiter fünf Punkte Vorsprung und das bei einem Spiel weniger als Verfolger Rhenania Bottrop.

Die MSV-Amateure haben in der Kreisliga C, einen 2:0-Erfolg bei der dritten Mannschaft von Gelb-Weiß Hamborn gefeiert. Mit einem Doppelpack schoss Benedikt Steffen die Fan-Elf der Zebras zum elften Saisonsieg. Dem Führungstreffer vor der Pause (34.) ließ er den zweiten Torerfolg nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit folgen. In der Tabelle sind die Meidericher Siebter.

13. April, 7 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem 4:1-Erfolg zum Ende der Englischen Woche beim SV Waldhof Mannheim steht beim MSV Duisburg Regeneration im Vordergrund. Noch einmal sollen die Kräfte für das anstehende Saisonfinale gebündelt werden. Demnach bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch seine Spieler auch erst am Dienstag um 14 Uhr wieder auf den Trainingsplatz. Mittwoch wird um 11 Uhr mit dem Ball geübt, die Einheit am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt. Das Abschlusstraining, dann auch wieder vor Zuschauern, steigt am Freitag um 14 Uhr. Vor heimischer Kulisse treffen die Zebras schließlich am Samstag auf die U23 der TSG Hoffenheim (FuPa-Liveticker).

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