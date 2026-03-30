MSV-News KW 14: Derby-Fieber an der Wedau

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW14 steht das Revier-Derby gegen Rot-Weiss Essen im Fokus. Außerdem blicken wir auf die MSV-Amateure und die MSV-Frauen, die neben der Liga auch im Niederrheinpokal nicht zu stoppen sind.

Die MSV-Frauen setzen ihren Siegeszug auch im Niederrheinpokal fort. Nachdem sie bereits in der Niederrheinliga kein Spiel verloren haben, gab es am Sonntag auch im Pokalwettbewerb einen Erfolg. Bei Rhenania Bottrop setzten sich die Zebras durch einen Treffer von Edina Habibovic in der zwölften Minute zwar denkbar knapp, aber dennoch verdient durch, und zogen in das Finale ein. Im Endspiel am 25. Mai treffen die Duisburgerinnen auf den TSV Solingen.

Die MSV-Amateure haben ihr Ligaspiel gegen die zweite Mannschaft von MTV Union Hamborn gewonnen. Kurz nach der Pause erzielte Moritz Haagen den einzigen Treffer der Begegnung und bescherte den Zebras damit den zehnten Saisonsieg. In der Tabelle der Kreisliga C, Gruppe 2, bleibt der MSV auf dem siebten Tabellenplatz.

30. März, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem Pokalspiel und dem damit verbundenen Einzug in das Finale um den Niederrheinpokal stand beim MSV Duisburg am Sonntag die Regeneration im Fokus. Der Montag ist für die Kicker frei, bevor es dann am Dienstag in die Derby-Woche gegen Rot-Weiss Essen geht. Zum Training bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch seine Mannen am Dienstag um 10.30 Uhr. Am Mittwoch wird um 11 Uhr mit dem Ball geübt, die Einheit am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt. Zum Abschlusstraining am Freitag (14 Uhr) sind die Fans an der Westender Straße wieder herzlich willkommen. Das Derby beim Revier-Rivalen steigt am Karsamstag um 16.30 Uhr. FuPa Niederrhein tickert ausführlich aus dem Stadion.

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