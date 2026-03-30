 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

MSV-News KW 14: Derby-Fieber an der Wedau

An Karsamstag kommt es zum Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg. Das steht ansonsten im Zebra-Stall an.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Alle MSV-News im Überblick.
Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

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3. Liga
KL C2 Duisburg/D/M
F-Niederrheinpokal
RW Essen
MSV Duisburg

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW14 steht das Revier-Derby gegen Rot-Weiss Essen im Fokus. Außerdem blicken wir auf die MSV-Amateure und die MSV-Frauen, die neben der Liga auch im Niederrheinpokal nicht zu stoppen sind.

30. März, 10 Uhr: Frauen auch im Pokal makellos

Gestern, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
0
1
Abpfiff

Die MSV-Frauen setzen ihren Siegeszug auch im Niederrheinpokal fort. Nachdem sie bereits in der Niederrheinliga kein Spiel verloren haben, gab es am Sonntag auch im Pokalwettbewerb einen Erfolg. Bei Rhenania Bottrop setzten sich die Zebras durch einen Treffer von Edina Habibovic in der zwölften Minute zwar denkbar knapp, aber dennoch verdient durch, und zogen in das Finale ein. Im Endspiel am 25. Mai treffen die Duisburgerinnen auf den TSV Solingen.

30. März, 9 Uhr: Amateure schlagen MTV Union

Gestern, 13:00 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02 II
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg II
0
1
Abpfiff

Die MSV-Amateure haben ihr Ligaspiel gegen die zweite Mannschaft von MTV Union Hamborn gewonnen. Kurz nach der Pause erzielte Moritz Haagen den einzigen Treffer der Begegnung und bescherte den Zebras damit den zehnten Saisonsieg. In der Tabelle der Kreisliga C, Gruppe 2, bleibt der MSV auf dem siebten Tabellenplatz.

30. März, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem Pokalspiel und dem damit verbundenen Einzug in das Finale um den Niederrheinpokal stand beim MSV Duisburg am Sonntag die Regeneration im Fokus. Der Montag ist für die Kicker frei, bevor es dann am Dienstag in die Derby-Woche gegen Rot-Weiss Essen geht. Zum Training bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch seine Mannen am Dienstag um 10.30 Uhr. Am Mittwoch wird um 11 Uhr mit dem Ball geübt, die Einheit am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt. Zum Abschlusstraining am Freitag (14 Uhr) sind die Fans an der Westender Straße wieder herzlich willkommen. Das Derby beim Revier-Rivalen steigt am Karsamstag um 16.30 Uhr. FuPa Niederrhein tickert ausführlich aus dem Stadion.

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