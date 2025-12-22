MSV-News in KW52: So startet Duisburg ins neue Jahr

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW52 verraten wir euch, wie die Zebras die Weihnachtstage verbringen, wie der Start in das neue Jahr aussieht und welche Termine der Deutsche Fußball-Bund noch unter den Christbaum platziert hat.

Kurz vor Weihnachten hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Spieltage 22 bis 27 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Dreimal müssen die Zebras an einem Sonntag ran, zweimal wird samstags gekickt und in der Englischen Woche müssen mal wieder viele Kilometer an einem Mittwoch abgespult werden. Die Spieltage in der Übersicht:

22. Dezember, 14 Uhr: So startet der MSV ins neue Jahr

Elf Tage dauern die Weihnachtsferien für die Kicker der Duisburger, ehe es am Freitag, den 2. Januar, zur Wiedervereinigung auf dem Trainingsgelände an der Westender Straße kommt. Nur einen Tag später geht es mit dem Flieger ins Trainingslager nach Belek. In diesem Rahmen kommt es auch zum Testspiel gegen Zweitligisten Hannover 96 (Freitag, 9. Januar). Nach der Rückkehr steht eine ganz normale Trainingswoche an, ehe am Sonntag, den 18. Januar, der Rückrunden-Auftakt bei der U23 des VfB Stuttgart auf dem Programm steht.

22. Dezember, 8 Uhr: Zebras verabschieden sich in Winterpause

Am Sonntagabend gab es die letzte dienstliche Verpflichtung für die Spieler des MSV Duisburg im Jahr 2025. Im Auswärtsspiel bei Viktoria Köln holten die Zebras ein torloses Unentschieden, wodurch sie die Herbstmeisterschaft zwar verpassten, die Hinrunde aber trotzdem auf einem starken dritten Rang beendeten. Nach Ankunft in Meiderich in der Nacht ging es in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Cheftrainer Dietmar Hirsch und Keeper Max Braune werden es ganz besinnlich im Kreis der Familie angehen lassen, für Kapitän Alexander Hahn ging es am Montagmorgen gleich zur Familie seiner Frau nach Berlin. Für ihn wird das diesjährige Fest ein ganz besonderes, denn zum ersten Mal wird nach der Geburt der Tochter im Herbst, als kleine Familie gefeiert.

