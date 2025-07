MSV-News in KW28: Zebras im Pokal zu den Wölfen

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW28 gilt es nach dem Trainingslager zunächst einmal, etwas durchzuschnaufen, ehe es am Mittwoch mit neuen Kräften zurück auf den Trainingsplatz geht. Am Wochenende steht das nächste Testspiel an. Die Zebras treffen auf Preußen Münster, Zuschauer sind zu der Partie leider keine zugelassen. Am Mittwoch wurden die ersten beiden Spieltage der Drittliga-Saison vom DFB zeitgenau angesetzt.

Im Juni haben die U19-Junioren des MSV Duisburg den Niederrheinpokal gewonnen und sich damit für den DFB-Pokal qualifiziert. Am Mittag wurde nun die erste Runde des Wettbewerbs ausgelost. Die Kugeln haben entschieden, dass die Zebras auswärts beim VfL Wolfsburg antreten müssen. Ausgetragen werden soll die 1. Runde vom 16. bis zum 17. August.

Nach dem bereits bekannten Eröffnungsspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München (1. August, 19.30 Uhr)hat der DFB nun auch die weiteren Partien der ersten beiden Spieltage zeitgenau angesetzt. Der MSV empfängt dafür zum ersten "Topspiel" der Saison den VfB Stuttgart II am späten Samstagnachmittag (2. August, 16.30 Uhr). In der Woche darauf können sich die Zebra-Fans auf eine Auswärtsreise zum SSV Jahn Regensburg einstellen. Die Partie dazu wird am Sonntag (10. August, 13.30 Uhr) angepfiffen.

Die ersten beiden Spieltage der 3. Liga

1. Spieltag

01.08.25 19:00 Uhr Rot-Weiss Essen - TSV 1860 München

02.08.25 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - 1. FC Saarbrücken

02.08.25 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 - SSV Jahn Regensburg

02.08.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV Havelse

02.08.25 14:00 Uhr VfL Osnabrück - Alemannia Aachen

02.08.25 14:00 Uhr SV Waldhof Mannheim - SC Verl

02.08.25 16:30 Uhr MSV Duisburg - VfB Stuttgart II

03.08.25 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue - F.C. Hansa Rostock

03.08.25 16:30 Uhr Viktoria Köln - 1. FC Schweinfurt 05

03.08.25 19:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - SSV Ulm 1846 Fußball



2. Spieltag

08.08.25 19:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Energie Cottbus

09.08.25 14:00 Uhr 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln

09.08.25 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - FC Erzgebirge Aue

09.08.25 14:00 Uhr TSV Havelse - Rot-Weiss Essen

09.08.25 14:00 Uhr Alemannia Aachen - TSG 1899 Hoffenheim II

09.08.25 14:00 Uhr TSV 1860 München - VfL Osnabrück

09.08.25 16:30 Uhr SC Verl - SV Wehen Wiesbaden

10.08.25 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg

10.08.25 16:30 Uhr F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim

10.08.25 19:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04

8. Juli, 17.30 Uhr: Dauerkarten weiter begehrt

Rund dreieinhalb Wochen vor dem Auftakt in der 3. Liga hat der MSV Duisburg eine neue Wasserstandsmeldung bei den verkauften Dauerkarten gegeben. Am Mittag waren 5.670 Stammplätze vergeben, womit die Zebras weiter auf Rekordkurs sind.

7. Juli, 9.30 Uhr: Amateure weiter siegreich

Die MSV Amateure haben auch ihr zweites Testspiel der Sommer-Vorbereitung gewonnen. Beim B-Liga-Absteiger TV Angermund siegten die Meidericher mit 3:1. Benedikt Steffen brachte die Zebras nach 20 Minuten in Front. Kurz nach der Pause gelang Michael Adomeit der Ausgleich für den TVA, doch mit einem Doppelschlag sicherte Michael Bien den Erfolg (74./76.). Die nächste Partie führt die Reserve des MSV über den Rhein. Am kommenden Sonntag geht es gegen den SV Orsoy II.

7. Juli, 8 Uhr: Durchschnaufen nach Epe

Eine Woche Trainingslager liegt hinter den Spielern des MSV Duisburg. Das Team wurde von Cheftrainer Dietmar Hirsch, Co Marvin Höner, Athletikcoach Thomas Klimmeck und Torwart-Trainer Sven Beuckert ordentlich gefordert und absolvierte zum Abschluss noch ein Testspiel gegen den SV Sonsbeck. Das halbe Dutzend machten die Zebras hier voll und setzten sich somit klar mit 6:0 durch. Nun hat die Mannschaft zwei Tage frei bekommen, um zu regenerieren. Björn Schlicke hat dafür nicht ganz soviel Zeit. Der Innenverteidiger reist in die Heimat nach Herzogenaurach, um seinen Umzug nach Duisburg in die Wege zu leiten.

Die Vorbereitung in der Übersicht