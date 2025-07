MSV Duisburg steuert auf neuen Dauerkarten-Rekord zu

Beim MSV Duisburg ist der Run auf die neuen Dauerkarten ungebrochen. Wie der Verein am Vormittag mitteilte, sind aktuell rund 5.200 Saisonkarten an den Fan gebracht. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorsaison in der Regionalliga West, verglichen mit der bis dato letzten Spielzeit in der 3. Liga sogar noch viel mehr.

Am 28. Mai startete der MSV Duisburg den Verkauf der Dauerkarten für die Saison 2025/26. Nun, etwas mehr als einen Monat später, gibt der Vereine eine aktuelle Wasserstandsmeldung heraus: 5.200 Dauerkarten waren bis zum Vormittag über die Ladentheke gegangen, womit die Zebras auf einen neuen Rekord zusteuern. Zum Vergleich: Als Duisburg 2024/24 zum letzten Mal in der 3. Liga spielte, gingen in der Sommer-Verkaufsphase rund 4.000 Tickets an den Fan, in der vergangenen Spielzeit, als es mit viel Euphorie nach dem Abstieg weiterging, konnten vor der Saison gut 6.300 Tickets verkauft werden. Hinzu kamen in der Winterpause noch einmal weitere 1.300. Bis zum ersten Spieltag der anstehenden Saison ist es noch gut einen Monat hin. Mehr als genug Zeit also, um einen neuen Dauerkarten-Rekord an der Wedau aufzustellen.