 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

MSV live: Duisburg hat den Aufstieg im Blick - Cottbus ist zu Gast

Der MSV Duisburg trifft im Spitzenspiel der 3. Liga auf den FC Energie Cottbus.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Der MSV Duisburg spielt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. – Foto: Marcel Eichholz
Der MSV Duisburg spielt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. – Foto: Marcel Eichholz

Der MSV Duisburg hat es wieder komplett in der eigenen Hand. Im Spitzenspiel der 3. Liga empfangen die Zebras den FC Energie Cottbus und würden bei einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken. Schon weit vor dem Anpfiff haben tausende Anhänger der Meidericher ihre Mannschaft vor dem Wedaustadion empfangen und dem Bus ein blau-weißes Spalier gebildet.

Heute, 13:30 Uhr
Drei Spieltage sind es noch, dann könnte der Durchmarsch des MSV Duisburg von der Regionalliga West in die 2. Bundesliga perfekt sein. Am Mittag muss dafür aber das Topspiel gegen Energie Cottbus gewonnen werden. Mit dem Live-Ticker von FuPa Niederrhein seid ihr immer auf Ballhöhe. Klickt euch rein!

Das sind die letzten Spieltage

37. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
So., 10.05.26 13:30 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
So., 10.05.26 16:30 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen
So., 10.05.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken

38. Spieltag
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SC Verl - TSV 1860 München
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue

