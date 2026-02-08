MSV live: Duisburg dank Lobinger-Doppelpack zur Pause vorn

Schon wieder muss Hirsch am Sonntag seine Abwehrreihe umbauen. Kapitän Alexander Hahn sah bei der Niederlage in Ulm die fünfte Gelbe Karte und muss nun im Topspiel aussetzen. "Wir haben mehrere Optionen, uns aber noch nicht final entschieden", erläutert der Übungsleiter. Der direkte Ersatz wäre wohl Ben Schlicke, aber auch Dominik Becker kann die Position spielen. Eher unwahrscheinlich wäre das Zurückziehen von Rasim Bulic oder die Variante mit Joshua Bitter.

Ansonsten sieht es für den 54-Jährigen beim Personal weitestgehend unverändert aus. Mert Göckan ist zwar wieder voll im Training, eine Option für den Kader ist er aber wohl nicht nicht. Ganz ähnlich sieht es bei Jakob Bookjans aus, der ebenfalls voll im Training ist, für den ein Einsatz aber noch zu früh kommen dürfte. Christian Viet ist nach seiner Knie-OP ebenso keine Option wie Maximilian Dittgen, den die Schulter plagt.

Spielstarker Gegner

Mit dem SC Verl kommt nun die Mannschaft nach Duisburg, die sich in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt hat und aktuell den wohl besten Fußball der Liga spielt. "Sie sind die spielstärkste Mannschaft der Liga. Mit dem Ball sind sie extrem gut, sie sind sehr variabel und von den Positionen her flexibel. Zudem haben sie mit Abstand die meisten Tore erzielt", berichtet Hirsch von den Ergebnissen der Gegnerbeobachtung. In der Tat hat Verl schon 54 Mal ins gegnerische Tor getroffen, allerdings auch schon 30 Gegentore kassiert. Hier ist der MSV mit 23 Gegentoren deutlich stabiler.