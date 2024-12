MSV LIVE! 1:0: Youngster Symalla trifft erneut und Duisburg will mehr

Die große Frage vor der Partie: Wird die Marke von 20.000 Zuschauern geknackt? Die Zeichen dafür standen gut, denn deutlich über 15.000 Tickets fanden bis zum Freitag einen Abnehmer. Der bisherige Saisonbestwert, der gleich im ersten Heimspiel gegen Türkspor Dortmund aufgestellt werden konnte, dürfte in jedem Fall gerissen werden. Da kamen 18.058 Fans an die Wedau und bescherten den Zebras einen stimmungsvollen Auftakt. Dass auch sportlich mit 5:0 ein Ausrufezeichen gesetzt werden konnte, rundete den erfolgreichen Ligastart entsprechend ab. Zum Finale der Hinrunde gastieren nun die Sportfreunde Lotte in Duisburg.

Der MSV möchte mit einem Sieg die 40-Punkte-Marke überschreiten und einen weiteren Schritt in Richtung des direkten Wiederaufstiegs machen. Dafür soll die Defensive, mit nur 13 Gegentoren bislang das Prunkstück der Meidericher, hinten die Null halten. Die Offensive hingegen will die Fans mit weiteren Treffern erfreuen. 33 Mal konnten die Hausherren in der laufenden Spielzeit einen Torerfolg feiern, weitere soll es gegen Lotte geben.

Der starke Aufsteiger hat starke 32 Punkte auf der Haben-Seite, konnte bislang zehn Spiele gewinnen und zweimal ein Remis einfahren. Vier Duelle gingen verloren. Der Klassenerhalt dürfte zeitnah in trockenen Tüchern sein.

So spielen die Mannschaften

MSV Duisburg – Sportfreunde Lotte :

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Leon Müller, Florian Egerer, Jan-Simon Symalla, Malek Fakhro, Steffen Meuer, Patrick Sussek - Trainer: Dietmar Hirsch

Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Jeff Mensah, Nico Lübke, Albin Thaqi, Denis Milic, Fatlum Elezi, Philip Fontein, Kamer Krasniqi, Nico Thier, Marc Heider, Kevin Holzweiler - Trainer: Fabian Lübbers

Schiedsrichter: Tarik Damar