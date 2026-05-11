MSV-Fans planen großen Marsch zum Saisonfinale Der MSV Duisburg kann noch in die 2. Bundesliga aufsteigen. Die Anhänger der Zebras planen wohl einen großen Fan-Marsch vor dem letzten Heimspiel am Samstag. von Marcel Eichholz · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

MSV-Fans beim Marsch vor dem Spiel gegen Türkspor Dortmund in der Regionalliga West. – Foto: Marcel Eichholz

Ein letztes Mal wird es für den MSV Duisburg am Samstag in der 3. Liga ernst. Im finalen Spiel der Saison geht es für die Zebras um nicht weniger als den Aufstieg, mindestens aber um den Relegationsplatz. Die Festung Wedau ist im Heimbereich bereits restlos ausverkauft. Damit die Bedeutung der Partie noch einmal betont wird, planen die Fans der Zebras nun wohl einen großen Fanmarsch.

Sa., 16.05.2026, 13:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Viktoria Köln Viktoria Köln 13:30 live PUSH

In den Sozialen Medien haben die Ultras der Kohorte Duisburg einen gemeinsamen Treffpunkt vor dem Heimspiel gegen Viktoria Köln ausgerufen. Ab 10 Uhr wollen sich die Fans auf der Einkaufspassage Fischerstraße versammeln. Von dort sind es zu Fuß etwas mehr als anderthalb Kilometer zum Wedaustadion, wo um 13.30 Uhr das letzte Drittliga-Spiel in dieser Saison angepfiffen wird.

MSV-Fans zeigen Verbundenheit Mit dieser Aktion setzten die Fans ein weiteres starkes Zeichen für den positiven Aufschwung in Duisburg, der nach dem Abstieg in die Regionalliga West vor gut zwei Jahren begann. In der Viertklassigkeit reisten die Zebra-Fans durch Nordrhein-Westfalen und stellten Rekorde auf. Mehr als 16.000 Anhänger verfolgten im Borussia-Park in Mönchengladbach den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga - das war zuvor noch keinem NRW-Verein gelungen. Der Zuschauerschnitt an der Wedau übertrag schon in der Regionalliga den, der vorangegangenen Spielzeiten in der 3. Liga, nun ist er noch weiter in die Höhe geschnellt. Vor dem letzten Heimspiel verfolgten im Schnitt rund 22.500 Zuschauer die Spiele an der Wedau, dieser Wert wird sich noch einmal leicht erhöhen.