MSV Duisburg zwischen Ratlosigkeit und unbedingtem Siegeswillen

Ganz froh war MSV-Coach Dietmar Hirsch im Pressegespräch am Freitagmittag über die jüngsten Resultate in der Champions League. "Da waren Sachen bei, die du so auch nicht einfach erklären kannst", sagt der Übungsleiter. Zehn Tore des FC Bayern München im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo oder sieben des FC Barcelona allein im Rückspiel gegen Newcastle United haben in der Tat für Erstaunen gesorgt, gerade wo es in der K.o.-Phase gegen die Elite des europäischen Fußballs geht.

Bis dahin ist es für den MSV noch ein weiter Weg, auch wenn die Fans schon von den "Zebras im Europacup" träumen. Aktuell sieht es gar so aus, dass der mögliche Durchmarsch verspielt wird. Die Aufstiegseuphorie an der Wedau ist dahin, besonders die eklatante Auswärtsschwäche der Meidericher treibt den Verantwortlichen die Sorgenfalten auf die Stirn. Neben dem 1:5 in Rostock stechen vor allem das 1:6 in Wiesbaden und das 1:4 bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim hervor. Warum es dazu kam, kann Hirsch nicht genau benennen. Gleichwohl weiß er aber auch, dass Siege in Heimspielen allein nicht ausreichen werden. "Wir wollen oben bleiben", erklärt er kämpferisch.

Schlüssel zum Erfolg liegt in der Defensive

Damit es gegen die Löwen wieder klappt, muss die Defensive stabilisiert werden. "Jeder spielt gerne Fußball und will Tore schießen, aber wir müssen dann auch richtig verteidigen", sagt er. Die Art der Zweikampfführung sei da ein elementarer Baustein, ebenso wie das gesamte Verhalten im Spiel gegen den Ball. "Wir müssen wieder diesen ekeligen Fußball spielen, bei dem der Gegner gar keinen Bock bekommt", fordert der 54-Jährige.