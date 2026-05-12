MSV Duisburg will vor ausverkauftem Haus den Aufstieg feiern

Pünktlich um 13.30 Uhr wird es am Samstag noch einmal ernst für den MSV Duisburg. Während in der 3. Liga alle Entscheidungen im Abstiegskampf bereits gefallen sind, bietet das Aufstiegsrennen Hochspannung bis zur letzten Sekunde. Als Meister ist der VfL Osnabrück schon sicher aufgestiegen, um Platz zwei und drei streiten sich mit Energie Cottbus, dem MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Hansa Rostock aber noch vier Mannschaften. Die Lausitzer startet mit den besten Chancen auf den direkten Aufstiegsplatz, Duisburg geht mit Vorteilen ins Rennen um den Relegationsplatz.

Festung Wedau uneinnehmbar

Damit es mindestens für Platz drei und die damit verbundene Relegation gegen die drittletzte Mannschaft aus der 2. Bundesliga geht, kann sich der MSV wieder mal auf die Unterstützung seiner Fans verlassen. Der Heimbereich im Wedaustadion ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Vereinzelte Tickets gibt es noch im VIP-Bereich, auch der Gästeblock ist noch nicht komplett gefüllt. Um möglichst vielen blau-weißen Anhängern einen Stadionbesuch zu ermöglichen, wurde sogar der Heimbereich vergrößert.

"Unser ganz besonderes Dankeschön geht an unsere Gäste von Viktoria Köln, die auf ihr Sitzplatzkontingent und damit 1.400 Tickets zu Gunsten des Spielvereins verzichtet haben, und auch an die Polizei-Behörden, die es möglich machen, dass jetzt noch mehr Zebras am 38. Spieltag für noch mehr Wahnsinn von der Wedau sorgen können", erklärt der MSV diesbezüglich auf seiner Homepage. Im regulären Spielbetrieb ist die Festung Wedau ein weiteres Mal gefordert. Der MSV Duisburg ist die einzige Mannschaft aus den ersten drei Ligen in Deutschland, die zuhause in dieser Spielzeit noch ungeschlagen ist. Diese Serie soll gegen die Kölner ausgebaut werden. Wofür es dann am Ende reichen wird, entscheidet sich auf den anderen Plätzen. Immer auf Ballhöhe seid ihr im Ticker von FuPa Niederrhein.