MSV Duisburg verpflichtet Drittliga-Torjäger

Der MSV Duisburg hat in der Winter-Transferperiode ein zweites Mal zugeschlagen und Lex-Tyger Lobinger vom Drittliga-Rivalen Viktoria Köln verpflichtet. Der 26 Jahre alte Angreifer kommt mit der Empfehlung von zehn Scorer-Punkten in der bisherigen Spielzeit an die Wedau und wird noch am Abend ins Trainingslager nachreisen. "Wir bemühen uns schon sehr lange um ihn", erklärt Cheftrainer Dietmar Hirsch, der sich hocherfreut über die Verpflichtung zeigt, in den Vereinsmedien.
Mit dem Transfer hat Hirsch fortan in der Offensive noch eine Option mehr, die zum Torerfolg führen soll. Dass es Lobinger kann, hat er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Allein in den zurückliegenden anderthalb Jahren, in denen er für die Kölner Viktoria spielte, gelangen ihm 24 Treffer. In die Domstadt war er im Sommer 2024 gekommen, damals vom VfL Osnabrück aus der 2. Bundesliga. Auch für den 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf lief er in der zweithöchsten deutschen Spielklasse auf, für die Rheinländer zudem in der Regionalliga West. Seine Ausbildung genoss er unter anderem in der Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München. "Tyger ist ein großer, wuchtiger Stürmer, der seine Qualitäten in den vergangenen eineinhalb Jahren konstant unter Beweis gestellt hat", betont Hirsch.
Auch Kaderplaner Chris Schmoldt ist froh, dass der Wechsel geklappt hat: "Es gibt schon sehr lange einen Austausch, Tyger hat klar signalisiert, dass er zum Spielverein möchte. Ein sehr kompletter Stürmer mit vielen Stärken im Offensivspiel, er ist nicht nur durchsetzungsstark, sondern gibt dem Spiel auch Tiefe. Ein Dank geht auch an die Verantwortlichen der Viktoria, die den Wechsel am Ende ermöglicht haben.“
Mit klaren Vorstellungen ist Lobinger an die Wedau gekommen, in den kommenden Tagen will er dann den Trainer und seine Mitspieler kennenlernen und von seinen Fähigkeiten überzeugen. Am Samstag durchlief er die medizinischen Untersuchungen und soll noch am späten Abend nach Belek nachreisen, wo sich der Drittliga-Aufsteiger aktuell auf den Rückrundenstart vorbereitet. "Ich freue sehr auf die neue Aufgabe beim Spielverein. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen haben mich vor allem die konkreten Pläne und Zielsetzungen überzeugt. Gemeinsam mit der Mannschaft und vor allem der Fans im Rücken, möchte ich meinen Teil dazu beitragen, den größtmöglichen Erfolg zu erreichen", sagt Lobinger abschließend.
