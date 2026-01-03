Tyger-Lex Lobinger trägt ab sofort Zebrastreifen. – Foto: Markus Verwimp

MSV Duisburg verpflichtet Drittliga-Torjäger Winter-Zugang Nummer zwei kommt beim MSV Duisburg von einem Konkurrenten aus der 3. Liga. Verlinkte Inhalte 3. Liga MSV Duisburg Lex-Tyger Lobinger

Der MSV Duisburg hat in der Winter-Transferperiode ein zweites Mal zugeschlagen und Lex-Tyger Lobinger vom Drittliga-Rivalen Viktoria Köln verpflichtet. Der 26 Jahre alte Angreifer kommt mit der Empfehlung von zehn Scorer-Punkten in der bisherigen Spielzeit an die Wedau und wird noch am Abend ins Trainingslager nachreisen. "Wir bemühen uns schon sehr lange um ihn", erklärt Cheftrainer Dietmar Hirsch, der sich hocherfreut über die Verpflichtung zeigt, in den Vereinsmedien.

Mit dem Transfer hat Hirsch fortan in der Offensive noch eine Option mehr, die zum Torerfolg führen soll. Dass es Lobinger kann, hat er in den vergangenen Jahren eindrucksvoll bewiesen. Allein in den zurückliegenden anderthalb Jahren, in denen er für die Kölner Viktoria spielte, gelangen ihm 24 Treffer. In die Domstadt war er im Sommer 2024 gekommen, damals vom VfL Osnabrück aus der 2. Bundesliga. Auch für den 1. FC Kaiserslautern und Fortuna Düsseldorf lief er in der zweithöchsten deutschen Spielklasse auf, für die Rheinländer zudem in der Regionalliga West. Seine Ausbildung genoss er unter anderem in der Nachwuchsabteilung des TSV 1860 München. "Tyger ist ein großer, wuchtiger Stürmer, der seine Qualitäten in den vergangenen eineinhalb Jahren konstant unter Beweis gestellt hat", betont Hirsch.

>>> Das ist Lex-Tyger Lobinger Auch Kaderplaner Chris Schmoldt ist froh, dass der Wechsel geklappt hat: "Es gibt schon sehr lange einen Austausch, Tyger hat klar signalisiert, dass er zum Spielverein möchte. Ein sehr kompletter Stürmer mit vielen Stärken im Offensivspiel, er ist nicht nur durchsetzungsstark, sondern gibt dem Spiel auch Tiefe. Ein Dank geht auch an die Verantwortlichen der Viktoria, die den Wechsel am Ende ermöglicht haben.“