MSV Duisburg: Torhüter fällt aus, Bocholt-Kontingent ausverkauft Der MSV Duisburg muss längere Zeit auf Torhüter Omer Hanin verzichten. Die Tickets für die Gäste-Fans im Niederrheinpokal-Halbfinale sind ausverkauft.

Duisburg kann sich auf seine Fans verlassen. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der MSV Duisburg hat am Sonntag mit einigen schönen Toren den 1. FC Saarbrücken mit 4:2 geschlagen und damit den Relegationsplatz der 3. Liga zur 2. Bundesliga behauptet. Zum Wochenstart teilt der Verein mit, dass ein Torhüter mehrere Wochen ausfallen wird, zudem ist das Gäste-Kontingent für das Niederrheinpokal-Halbfinale beim 1. FC Bocholt bereits vergriffen.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Hanin fällt aus: Keeper spielte gegen Nettetal In der nächsten Zeit wird dem MSV Duisburg Ersatztorhüter Omer Hanin fehlen. "Unser Torwart Omer Hanin hat sich im Abschlusstraining vor dem Saarbrücken-Spiel schlimm verletzt. Der 27-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen, muss zwar zum Glück nicht operiert werden, fällt aber für mehrere Wochen aus. Komm‘ schnell wieder auf die Beine", teilt der Klub mit. Der 27-Jährige stand bislang nur im Niederrheinpokal beim 2:1-Erfolg (n.V.) beim SC Union Nettetal zwischen den Pfosten, die Partie in Bocholt dürfte er also ziemlich sicher verpassen.

1. FC Bocholt hat den MSV Duisburg mehrfach gefordert Am 28. März steigt das große Duell - ein besonderes für Dietmar Hirsch, der vor seinem Engagement bei den "Zebras" Coach des 1. FC Bocholt war und mit den "Schwatten" sogar Vizemeister in der Regionalliga West wurde. Alle Partien seit 2022 - (2:0 im Niederrheinpokal, 3:1 im Test, 4:2 und 1:1 in der Regionalliga) liefen zwar zugunsten der Duisburger, allerdings waren die Duelle auch immer spannend. Der FCB, der in der Regionalliga weit hinter den Erwartungen zurückbleibt, kann seine Saison mit einem Erfolg im Verbandspokal retten, entsprechend dürfte es am Hünting auch wieder einen kleinen Hexenkessel wie im Viertelfinale gegen RW Oberhausen (1:0 n.V.) geben. Der MSV kann sich wieder auf seine Anhänger verlassen, denn wie der Klub mitteilt, wurden alle 1.100 Gästetickets "via MSV-Fanbetreuung an offizielle Fanclubs vergeben".