MSV Duisburg: So bereiten sich die Zebras auf die neue Saison vor

Patrick Sussek geht mit dem MSV Duisburg in seine dritte Saison. – Foto: Marcel Eichholz

Am Wochenende haben sich Spieler und Staff des MSV Duisburg in den wohlverdienten Sommerurlaub verabschiedet. Vor fast 20.000 Zuschauern gewannen die Zebras am Samstag den Niederrheinpokal und beendeten eine insgesamt sehr gute Saison mit dem Titelgewinn. Bis Ende Juni ruht nun der Ball, ehe Cheftrainer Dietmar Hirsch zum Aufgalopp an der Westender Straße bittet, um sich gemeinsam mit der Mannschaft auf die kommende Saison vorzubereiten.

Ob auf der heimischen Couch oder an einem Strand in der weiten Welt - am 6. Juni dürften nicht nur die Fans gebannt auf den Fernseher schauen, denn da wird der Gegner der Zebras in der ersten Runde um den DFB-Pokal ausgelost. Terminiert sind die Spiele für den 21. bis 24. August. Dem MSV könnte dabei ein großer Name wie Bayern München, Borussia Dortmund oder Schalke 04 winken winken und für den nächsten Wahnsinn von der Wedau sorgen.

Nach internen Tests kommt die Mannschaft am Dienstag, 30. Juni, zum ersten Mal an der Westender Straße auf dem Trainingsplatz zusammen. Die genaue Uhrzeit und ein etwaiges Programm stehen noch nicht fest. Gleich in der ersten Woche stehen zwei Duisburg-interne Testspiele an. Am Donnerstag, 2. Juli, tritt der MSV um 18.30 Uhr bei Viktoria Buchholz an, nur einen Tag später gastieren die Zebras bei Preußen Duisburg (18 Uhr).