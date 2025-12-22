Uwe Speidel wird Co-Trainer beim MSV Duisburg. – Foto: MSV Duisburg

MSV Duisburg setzt beim neuen Co-Trainer auf alten Bekannten Der MSV Duisburg hat seinen Trainerstab erweitert und einen zweiten Co-Trainer installiert. Der ist an der Wedau ein altbekanntes Gesicht. Verlinkte Inhalte 3. Liga MSV Duisburg Uwe Speidel Dietmar Hirsch

Der MSV Duisburg hat kurz vor dem Weihnachtsfest sein Trainerteam erweitert. Ab sofort steht Cheftrainer Dietmar Hirsch ein zweiter Co-Trainer zur Verfügung. Uwe Speidel wird neben Marvin Höner agieren. Zudem soll der 53-Jährige als Bindeglied zwischen den Profis und dem Nachwuchsleistungszentrum fungieren. Den neuen Job tritt er am 2. Januar an, macht sich am 3. Januar dann gleich mit auf den Weg ins Trainingslager in das türkische Belek.

Bereits von 2008 bis 2010 war Speidel als Co-Trainer an der Wedau tätig, damals noch unter Peter Neururer und Milan Sasic. Nach der Entlassung von Neururer trug der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz bei einem Spiel die alleinige Verantwortung - die Zebras gewannen gegen den TuS Koblenz mit 3:0.