MSV Duisburg setzt beim neuen Co-Trainer auf alten Bekannten

Der MSV Duisburg hat kurz vor dem Weihnachtsfest sein Trainerteam erweitert. Ab sofort steht Cheftrainer Dietmar Hirsch ein zweiter Co-Trainer zur Verfügung. Uwe Speidel wird neben Marvin Höner agieren. Zudem soll der 53-Jährige als Bindeglied zwischen den Profis und dem Nachwuchsleistungszentrum fungieren. Den neuen Job tritt er am 2. Januar an, macht sich am 3. Januar dann gleich mit auf den Weg ins Trainingslager in das türkische Belek.
Bereits von 2008 bis 2010 war Speidel als Co-Trainer an der Wedau tätig, damals noch unter Peter Neururer und Milan Sasic. Nach der Entlassung von Neururer trug der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz bei einem Spiel die alleinige Verantwortung - die Zebras gewannen gegen den TuS Koblenz mit 3:0.
"Uwe Speidel erfüllt unser Anforderungsprofil mit seiner umfassenden Expertise, sowohl im Profi- als auch im Nachwuchsbereich, perfekt. Diese Erfahrungen aus beiden Umfeldern kann Uwe ideal auch an der Schnittstelle zwischen unserem NLZ und der Lizenzmannschaft ausspielen", betont MSV-Geschäftsführer Michael Preetz in der Mitteilung des Vereins. Dietmar Hirsch ergänzt: "Mit Uwe erhalten wir Verstärkung durch einen sehr erfahrenen Co-Trainer, haben damit die Möglichkeit, noch individueller abgestimmt mit unseren Spielern zu arbeiten. Uwe kennt den MSV, und in den Gesprächen waren wir auch menschlich auf einer Wellenlänge. Wir im Trainerteam und Staff freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Uwe!“
Der Rückkehrer äußert sich folgendermaßen: "Ich hatte beim MSV schon bei meinem ersten Engagement eine tolle Zeit. Damals habe ich den Spielverein als sehr familiär kennengelernt - hier ziehen alle in einem Strang, was essenziell für eine kontinuierliche und erfolgreiche Entwicklung im Fußball ist. Ich freue mich, ab Januar wieder Teil der Zebra-Familie zu sein.“
