MSV Duisburg reist mit Personalsorgen zum Jahresfinale nach Köln

Acht Ausfälle musste Dietmar Hirsch auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Gastspiel seiner Duisburger am Sonntag bei der Kölner Viktoria verkünden. Neben den Langzeitverletzten Jakob Bookjans und Dennis Borkowski, die inzwischen wieder auf dem Platz stehen und individuell mit Athletiktrainer Thomas Klimmeck arbeiten, sowie Omer Hanin und Simon Symalla, der sich weiter in der Reha befindet, fallen auch Jesse Tugbenyo und Florian Krüger erkrankt aus. Auf unbestimmte Zeit wird Mert Göckan mit einer Bauchmuskelverletzung fehlen, Hirsch hofft, dass er die Reise ins Trainingslager mit antreten kann. Klar war zudem der Ausfall von Rasim Bulic, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte zum Zuschauen verdammt ist.

"Wir haben einen breiten Kader und können alle Ausfälle auffangen. Wir vertrauen den Jungs, die am Sonntag auflaufen werden", betont Hirsch. Eine Rolle in den Planung hatte auch Tugbenyo gespielt, durch seine Erkrankung dürfte der freie Platz auf der Sechs wohl an Leon Müller gehen.

Beim Gegner warnt Hirsch besonders vor dem ruhenden Ball. "Bei Standards sind sie sehr stark, haben so auch mehr als die Hälfte ihrer Tore erzielt", erläutert der 54-Jährige. Außerdem richtet er das Augenmerk auf Ley-Tyger Lobinger: "Er ist ihr Zielspieler und hat schon neun Tore in dieser Saison erzielt." In der Tabelle belegt die Viktoria aktuell mit 26 Punkten den elften Rang.

Große Fan-Unterstützung

Auch beim Jahresabschluss kann sich der MSV auf seine Fans verlassen. Mindestens 4.000 Duisburger Fans werden den Spielverein in die Domstadt begleiten, in Summe dürften es aber noch deutlich mehr werden, denn auch auf der Haupttribüne haben sich unzählige Zebras mit Plätzen eingedeckt. Die Spieler dürfen sich demnach auf ein Heimspiel in der Fremde freuen.

"Es hilft uns auf jeden Fall. Wenn unsere Fans in der Überzahl sind, haben wir immer besonders gut performt", unterstreicht Hirsch die Bedeutung der Fan-Unterstützung insbesondere bei Auswärtsspielen. Da kommen auch gleich Erinnerungen an die vergangene Spielzeit in der Regionalliga West hoch, als der MSV jedes Auswärtsspiel zum Heimspiel gemacht hat. Der Ausgang ist bekannt: Am Ende stieg der MSV auf.

