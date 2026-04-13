MSV Duisburg: Mitgliederversammlung im Liveticker

Am Dienstag steigt die Mitgliederversammlung des MSV Duisburg im Wedaustadion. – Foto: Marcel Eichholz

Am Dienstagabend steht beim MSV Duisburg die alljährliche Mitgliederversammlung an. Während es sportlich rund läuft, dürfte es auf Funktionärsebene Gesprächsbedarf geben. Der Vorstand rund um den Vorsitzenden Christian Stiefelhagen hat seinen geschlossenen Rücktritt angekündigt. Von der Veranstaltung berichten wir mit einem ausführlichen Ticker.

Um 18 Uhr öffnen sich am Dienstagabend die Stadiontore im Duisburger Wedaustadion. Dann nämlich beginnt der Einlass für die Mitgliederversammlung, die offiziell um 19.02 Uhr auf der Business-Ebene beginnt. Den Mitgliedern wird dann über das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 berichtet. In dieser Zeit spielte der MSV in der Regionalliga West und beendete die mit der Meisterschaft und der direkten Rückkehr in die 3. Liga.

Der Fokus wird dann auf den angekündigten Rücktritt des Vorstands gerichtet. Der Vorsitzende Christian Stiefelhagen hatte im Februar seinen persönlichen Rücktritt auf der JHV angekündigt, seine Mitstreiter hatten wenig später erklärt, ebenfalls zurücktreten zu wollen. Nach den erfolgten Rücktritten wird Steifelhagen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, die sich mit der Neubesetzung des Vorstands befassen soll. Im Anschluss übernimmt der Wahlausschuss die organisatorische Verantwortung für diese außerordentliche Mitgliederversammlung. Im Raum steht aktuell ein Termin im Juni oder Juli. Bis dahin sind die Zebras aber nicht führungslos. "Bis zur Wahl eines neuen Vorstandes werden wir selbstverständlich vollumfänglich im Amt bleiben und unsere Aufgaben mit derselben Sorgfalt und Ernsthaftigkeit wahrnehmen wie bisher", heißt es in einer Erklärung des noch amtierenden Gremiums.