MSV Duisburg ist gewarnt: Aachen ist mehr als Gindorf und Schroers

Nach der Derby-Pleite bei Rot-Weiss Essen hatten die Meisten den MSV im Aufstiegskampf bereits abgeschrieben. Drei Siege und dein ein oder anderen Patzer der Konkurrenz später sind die Zebras wieder bis auf einen Punkt an den direkten Aufstiegsplatz herangerückt. "Wir lieben diese Situation einfach. Wir haben jetzt dreimal in Folge gewonnen und sind voll dabei. Wir wollen aufsteigen und haben aktuell sehr viel Selbstvertrauen", erklärt der Übungsleiter.

Dazu gibt es nach dem 1:0-Sieg gegen Spitzenreiter VfL Osnabrück, dem klaren 4:1 beim SV Waldhof Mannheim und zuletzt einen 3:1 gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim auch allen Grund. Ein ganz anderes Kaliber, auch von der sportlichen Ausrichtung her, wartet nun mit den Kaiserstädtern. "Wir wissen um die Qualität des Gegners. Sie spielen extrem offensiv und pressen früh", sagt der 54-Jährige. Entsprechend kompakt müssen seine Spieler in der Defensive stehen und dann in schnelle Umschaltmomente kommen.

Gindorf und Schroers im Fokus

Ein besonderes Augenmerk muss dabei auf Lars Gindorf und Mika Schroers gelegt werden. Kombiniert sind die beiden für 40 Tore und 21 Vorlagen für die Alemannia verantwortliche. "Sie sind in einer Top-Verfassung und schaffen es oft, die ganze Mannschaft offensiv mitzureißen", analysiert Hirsch, der den beiden zudem eine herausragende individuelle Qualität attestiert. Aber: "Ich glaube nicht, dass zwei Spieler allein für den Erfolg einer ganzen Mannschaft verantwortlich sind."