MSV Duisburg holt das Triple - und hat große Ziele

Die MSV-Frauen feiern den dritten Titel der Saison. – Foto: Marcel Eichholz

Nur einen Tag nach dem 1:0-Auswärtserfolg beim SV Walbeck in der Niederrheinliga stand bereits das nächste Pflichtspiel auf der Agenda der Frauen des MSV Duisburg. Im Endspiel um de Kreispokal traf der Regionalliga-Aufsteiger auf Rhenania Hamborn und feierte ein echtes Schützenfest. Eine Woche nach dem Gewinn des Niederrheinpokals machten die Zebras den drittel Titel der Saison perfekt.

Im Duell zwischen dem Meister der Niederrheinliga und dem Topteam der Kreisliga war die Entscheidung schon früh gefallen. Es waren gerade einmal fünf Minuten gespielt, als die Meidericherinnen nach einem Doppelpack von Nina Martinek bereits mit 2:0 führten. Noch vor der Pause schraubten die Favoritinnen das Ergebnis auf 12:0 in die Höhe. Nach dem Seitenwechsel ließen sie es dann etwas ruhiger angehen und legten nur noch sechs weitere Tore nach. Als Feldspielerin eingewechselt wurde schließlich die eigentliche Stammkeeperin Ricarda Rumohr, die zeigte, dass sie auch mit dem Ball am Fuß umgehen kann. Zwei Torerfolge gelangen ihr in der Schlussphase.

Die Tore erzielten: 0:1 Nina Martinek (3.), 0:2 Nina Martinek (5.), 0:3 Juliette Gier (9.), 0:4 Emma Viktoria Hilbrands (12.), 0:5 Sina Leonie Zorychta (16.), 0:6 Sina Leonie Zorychta (20.), 0:7 Hanna Hamdi (21.), 0:8 Sina Leonie Zorychta (26.), 0:9 Mizuho Kato (29.), 0:10 Nina Martinek (31.), 0:11 Hanna Hamdi (34.), 0:12 Yuiko Tabuchi (43.), 0:13 Melina Koffler (63.), 0:14 Julia Hülsken (69.), 0:15 Sina Leonie Zorychta (72.), 0:16 Ricarda Rumohr (89.), 0:17 Juliette Gier (90.), 0:18 Ricarda Rumohr (90.) Ambitionen in der Regionalliga Im Kreispokal müssen die MSV-Frauen in der kommenden Saison nicht mehr antreten, sie können sich also ganz auf Liga und Niederrheinpokal konzentrieren. In der Regionalliga will der MSV ebenfalls nur kurzzeitig verweilen. "Wir wollen unter die ersten Acht“, sagte Trainer Tarek Ruhman nach dem Kreispokal-Sieg der NRZ. Ab der Saison 2027/28 gibt es auch bei den Frauen eine 3. Liga, die anstehende Spielzeit ist also als Qualifikation dafür zu sehen. Dass es wirklich acht Startplätze aus der Regionalliga West geben wird, ist zwar noch nicht gesichert, als grober Richtwert dürfte es aber passen.