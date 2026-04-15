MSV Duisburg gegen TSG Hoffenheim II vor größter Saisonkulisse?

Das Wedaustadion könnte am Samstag einmal mehr ausverkauft sein. – Foto: red

Der MSV Duisburg erlebt eine Saison, wie es sie schon lange nicht mehr gab. Als Aufsteiger in die 3. Liga spielen die Zebras kurz vor dem Ende der Saison noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Deutlich über 21.000 Zuschauer besuchen im Schnitt die Heimspiele der Meidericher, tausende Fans reisen regelmäßig zu den Auswärtsspielen. Ausgerechnet im Duell gegen die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim könnte nun am Samstag ein neuer Bestwert aufgestellt werden.

Dreimal konnte der MSV in der laufenden Spielzeit bereits ein ausverkauftes Haus vermelden. Bei den Heimspielen gegen Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und den FC Hansa Rostock war das Wedaustadion rappelvoll. Ein viertes Spiel könnte am Samstag in diese Liste aufgenommen werden - zumindest was die Auslastung des Heimbereichs angeht. Um 14 Uhr empfangen die Duisburger die eher unbeliebte zweite Mannschaft aus Hoffenheim. "Sechs oder sieben Fans werden sie schon mitbringen", merkte Michael Preetz am Dienstagabend auf der Jahreshauptversammlung des MSV an. Der Gästeblock dürfte also weitestgehend verwaist bleiben. Anders sieht es im Heimbereich aus.

MSV erlebt Zuschauer-Boom

Nach den erfolgten Umbaumaßnahmen und der neuen Einteilung des Gästeblocks, darf der MSV wieder eigene Fans auf die Südtribüne lassen. Am Samstag wird sie restlos voll sein, denn 3.200 Schulkinder fiebern von dort mit ihrem Spielverein mit. "Alle 3200 Schultickets für unser Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II waren bereits nach 45 Minuten vergriffen. Einfach wow", teilt der MSV am Vormittag mit. Die Nordkurve ist bis auf wenige Einzelplätze ebenfalls nahezu ausverkauft, weitergehend auf den Längsseiten ist bis zur Mittellinie auch kaum noch ein Platz frei.