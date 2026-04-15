MSV Duisburg gegen TSG Hoffenheim II vor größter Saisonkulisse?

Der MSV Duisburg erlebt eine Saison, wie es sie schon lange nicht mehr gab. Als Aufsteiger in die 3. Liga spielen die Zebras kurz vor dem Ende der Saison noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Deutlich über 21.000 Zuschauer besuchen im Schnitt die Heimspiele der Meidericher, tausende Fans reisen regelmäßig zu den Auswärtsspielen. Ausgerechnet im Duell gegen die Bundesliga-Reserve der TSG Hoffenheim könnte nun am Samstag ein neuer Bestwert aufgestellt werden.
Dreimal konnte der MSV in der laufenden Spielzeit bereits ein ausverkauftes Haus vermelden. Bei den Heimspielen gegen Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen und den FC Hansa Rostock war das Wedaustadion rappelvoll. Ein viertes Spiel könnte am Samstag in diese Liste aufgenommen werden - zumindest was die Auslastung des Heimbereichs angeht. Um 14 Uhr empfangen die Duisburger die eher unbeliebte zweite Mannschaft aus Hoffenheim. "Sechs oder sieben Fans werden sie schon mitbringen", merkte Michael Preetz am Dienstagabend auf der Jahreshauptversammlung des MSV an. Der Gästeblock dürfte also weitestgehend verwaist bleiben. Anders sieht es im Heimbereich aus.
Nach den erfolgten Umbaumaßnahmen und der neuen Einteilung des Gästeblocks, darf der MSV wieder eigene Fans auf die Südtribüne lassen. Am Samstag wird sie restlos voll sein, denn 3.200 Schulkinder fiebern von dort mit ihrem Spielverein mit. "Alle 3200 Schultickets für unser Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II waren bereits nach 45 Minuten vergriffen. Einfach wow", teilt der MSV am Vormittag mit. Die Nordkurve ist bis auf wenige Einzelplätze ebenfalls nahezu ausverkauft, weitergehend auf den Längsseiten ist bis zur Mittellinie auch kaum noch ein Platz frei.
Insgesamt passen 31.418 Fans in das Stadion, der Gästeblock ist nach dem Umbau für 2.646 Menschen ausgelegt. Bliebe er am Samstag vollständig leer, und würden alle weiteren Plätze mit MSV-Fans belegt, wären das in Summe also 28.772 Zuschauer. Das würde einen neuen Bestwert in dieser Saison bedeuten, der bislang bei 28.119 Zuschauern lag, die die Partie gegen Aachen live verfolgten.
Eine Serie soll auf jeden Fall weiter ausgebaut werden: Der MSV Duisburg ist die einzige Mannschaft von der 1. bis zur 3. Liga, die zuhause noch unbesiegt ist. Die Festung Wedau steht. Ihr könnt nicht im Stadion dabei sein? Dann klickt euch in den Ticker von FuPa Niederrhein. Wir berichten live von der Pressetribüne.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: