MSV Duisburg: Die Wintermeisterschaft in Zahlen

Der Ball ruht in der Regionalliga West, Spieler und Verantwortliche sind im wohlverdienten Winterurlaub, bevor kurz nach dem Jahreswechsel die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte startet. Als Wintermeister hat der MSV Duisburg die beste Hinserie gespielt und ist auf dem besten Weg, direkt wieder den Sprung in die 3. Liga zu schaffen. Das sind die Statistiken.

Mit Keeper Max Braune und Innenverteidiger Tobias Fleckstein haben genau zwei Spieler jede einzelne Regionalliga-Minute absolviert. In Summe waren das bislang 1.620 Minuten. Fleckstein tat dies zum Teil mit einem gebrochenen Mittelhandknochen. Drei Minuten verpasst hat Kapitän Alexander Hahn. 1.509 Minuten stand Flügelflitzer Can Coskun auf dem Feld, Florian Egerer belegt mit 1.397 Einsatzminuten im teaminternen Ranking den fünften Rang.

Zehn Mal kamen Moritz Montag und Mert Göckan von der Bank, neun Einwechslungen gehen auf das Konto von Jonas Michelbrink und je acht Mal brachte Chefcoach Dietmar Hirsch Jakob Bookjans und Gerrit Wegkamp.

Fairplay auf dem Platz

Der MSV Duisburg kann sich bislang als sehr faire Regionalliga-Mannschaft sehen. Einen Platzverweis gab es für die Zebras im laufenden Wettbewerb und auch die Anzahl der Verwarnungen hält sich mit insgesamt 19 im Rahmen. Je dreimal sahen Coskun und Florian Egerer den gelben Karton, zwei Verwarnungen gab es für Hahn, Malek Fakhro, Montag, Bookjans und Jesse Tugbenyo.

Flügelflitzer sind Assist-Könige

37 Tore hat der MSV Duisburg in bisher 18 absolvierten Partien erzielt. Youngster Simon Symalla, Patrick Sussek und Coskun haben dabei ihre Vorlagengeber-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Je sechs Assists gehen auf das Konto des Trios, Sussek erzielte zudem selbst sechs Treffer und Symalla traf drei Mal ins Schwarze. Somit stehen allein bei den dreien 27 direkte Torbeteiligungen auf der Fleißkarte.

Offensivabteilung trifft

Auf dem Platz hat er ein wenig Anlauf gebraucht, doch inzwischen ist Malek Fakhro an der Wedau angekommen. Sieben Tore erzielte der Angreifer bislang, zudem legte er zwei weitere Treffer auf. Auf Rang zwei folgt Sussek mit sechs Buden, Hahn und Bookjans trafen je fünffach. Ebenfalls in die Top fünf schafft es Symalla, der in seinem ersten Profijahr bei drei Treffern steht.

Von Duisburg in die Nationalmannschaft

Ein sportlich höchst erfolgreiches Jahr ging für Fakhro zu Ende. Der 27-Jährige stand im Kalenderjahr 2024 in 31 Partie der Regionalliga auf dem Rasen und erzielte dabei 15 Treffer. Das rückte ihn in den Fokus des Heimatlandes seiner Eltern und er debütierte am 14. November für den Libanon im Testspiel gegen Thailand. Auf insgesamt vier Einsätze für die libanesische Nationalmannschaft kann er nun schon zurückblicken und im März dürfte die nächste Nominierung folgen.

Weiße Weste

Max Braune ist einer von nur drei Spielern, die nach dem Abstieg aus der Regionalliga in Duisburg geblieben sind. Der Nachwuchskeeper hat den Kampf angenommen und sich als klare Nummer eins zwischen den Duisburger Pfosten festgebissen. In 18 Begegnungen blieb der 21-Jährige sieben Mal ohne Gegentor und führt damit das Weiße-Weste-Ranking der Liga gemeinsam mit Alessandro Blazic von der U21 des 1. FC Köln an.