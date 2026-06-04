MSV Duisburg: Das sind die möglichen Gegner im DFB-Pokal

Der MSV Duisburg ist wieder im DFB-Pokal dabei. – Foto: Meiki Graff

Sechs lange Jahre mussten sich die Fans des MSV Duisburg gedulden, nun ist es endlich wieder soweit: Durch den Gewinn des Niederrheinpokals und eine Top-4-Platzierung in der 3. Liga haben die Zebras die sportliche Qualifikation für den DFB-Pokal geschafft. In der ersten Runde könnte gleich ein richtig dicker Brocken auf den ambitionierten Drittligisten warten.

Zum bislang letzten Mal spielten die Zebras in der Saison 2020/21 im DFB-Pokal mit. In Zeiten von Masken und Abstandsregeln durften nur 300 Zuschauer die Partie gegen Borussia Dortmund live im Wedaustadion verfolgen. Am Ende stand eine klare 0:5-Niederlage für die Hausherren. Jadon Sancho, Jude Bellingham, Thorgan Hazard, Giovanni Reyna und Marco Reus trafen für die Borussia. Die könnte auch in wenigen Wochen wieder der Gegner sein, dann aber vor ausverkauftem Haus.

Die Entscheidung darüber fällt am Samstag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, wo die Begegnungen der ersten Pokalrunde ausgelost werden. Das Schicksal der Zebras liegt dann in den Händen von Deniz Aytekin. Der 47-Jährige beendete jüngst seine aktive Karriere als Schiedsrichter. Am Samstag darf er die Lose aus den Töpfen ziehen. Der MSV ist dabei im Amateur-Topf einsortiert, hat also in jedem Fall ein Heimspiel. Einzig die Frage nach dem Opponent ist noch offen.