MSV Duisburg bangt um Kapitän Alexander Hahn

Hahn droht auszufallen. – Foto: IMAGO / Nico Herbertz

Dem MSV Duisburg droht möglicherweise ein weiterer Ausfall beim Personal. Im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim verletzte sich Abwehrchef und Kapitän Alexander Hahn an der Schulter. Cheftrainer Dietmar Hirsch wollte nach Spielende keine Prognose abgeben. Auf dem Rasen setzten sich die Zebras mit 2:1 durch und beendeten damit ihre zuvor bestehende Sieglos-Serie.

Es lief bereits die Nachspielzeit. Der Waldhof hatte kurz zuvor durch den eingewechselten Terrence Boyd den 1:2-Anschlusstreffer erzielt und witterte noch einmal die Chance auf einen Punkt an der Wedau. Vor mehr als 22.000 Zuschauern nahm die Begegnung in der Schlussphase also noch einmal richtig Fahrt auf. Bei einem der zahlreichen Mannheimer Angriffsversuche kam es zum womöglich folgenschweren Zweikampf von Hahn, der sich mit seinem ganzen Körper in das Kopfballduell war. Der Schmerzensschrei beim Aufkommen war bis auf die Ränge gut zu vernehmen.

>>> Zum ausführlichen Spielbericht Gleich eilte das medizinische Personal auf das Feld und widmete sich der lädierten Schulter. Nach kurzer Behandlungspause biss der Kapitän auf die Zähne und hielt bis zum Schlusspfiff durch. Nach der Begegnung lief Hahn mit einem dicken Eisbeutel auf dem Schultergelenk durch die Katakomben. "Bei Ali ist wohl kurzzeitig die Schulter aus dem Gelenk gesprungen, aber auch sofort von alleine wieder rein", sagte Hirsch auf der anschließenden Pressekonferenz im Wedaustadion. Ob es etwas ernstes sei und wie lange ein möglicher Ausfall dauern könnte, vermochte er nicht zu sagen. Untersuchungen am Montag dürften weiteren Aufschluss geben.