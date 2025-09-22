MSV Bonn schon wieder abgeschossen - Rheidt erstmals gestoppt

Der MSV Bonn ist mit vier Punkten aus zwei Spielen in die Saison gestartet, dann trat der langjährige Chefcoach Serhat Dogan zurück. Die Bilanz seitdem: zwei Spiele, null Punkte, 1:14 Tore. Gegen TuRa Germania Oberdrees ist der MSV zum zweiten Mal in Folge übel unter die Räder gekommen.
SV Leuscheid – Sportvereinigung Deutz 05 II 3:4
SV Leuscheid: Lukas Kolb, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Alexander Stanik, Daniel Borgardt, Jan Sander Geue, Colin Ebert, Benedikt Thiel, Max Engelberth, Lars Schräder (46. Lukas Brozeit), Sebastian Koch (81. Tom Bungard) - Trainer: Slobodan Kresovic
Sportvereinigung Deutz 05 II: Leon Benjamin Meurer, Maximilian Malgay, Benedict Ingendoh, Alexander Johannes Kiehne, Paul Hupperich, Max Michael (69. Nico Mies), Can Grund (89. Shahryar Ahmadi), Aljoscha Schmidt, Moritz Mierisch, Max-Martin Stracke (79. Mikail Polat Karagöz), Francesco Costarella (21. Karim Bensaid) - Trainer: Dennis-Klaus Hedemann - Trainer: Leonard Barth
Schiedsrichter: Alexander Huber - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Benedict Ingendoh (6.), 1:1 Sebastian Koch (14.), 1:2 Paul Hupperich (32.), 2:2 Max Engelberth (33.), 2:3 Max-Martin Stracke (42.), 2:4 Karim Bensaid (59.), 3:4 Colin Ebert (65.)
TuS 05 Oberpleis – VfR Hangelar 1:0
TuS 05 Oberpleis: Max Blönigen, Linus Zakrzewski, Mika Jetzlaff, Artem Donchenko, Patrick Rüth, Tim Becker (94. Jannik Goethe), Eric Noah Zientz, Sebastian Witt (81. Daniel Pilger), Nils Lokotsch, Gian-Luca Blazic (77. Elias Tapia), Nikolas Klosterhalfen (58. Mehmet Hanefi Öcal) - Trainer: Eskandar Zamani - Trainer: Marc Bremer
VfR Hangelar: Tim Mais (71. Vladyslav Cheltsov), Yanic Mauer, Sven Meyer, Lars Radzey, Valentino Leonardo Pedicillo (69. Luka Chokhonelidze), Matthias Wallrafen (85. Claudio Rodrigues) - Trainer: Sascha Strack
Schiedsrichter: Justus Kaltenbach - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Tim Becker (88.)
Rot: Yanic Mauer (98./VfR Hangelar/Grobes Foul)
1. FC Niederkassel – TuS Buisdorf 2:3
1. FC Niederkassel: Kevin Korbatz, Damir Tabakovic, Kevin Schulten, Eren Cubukcu, Cedric Ebewa-Yam Mimbala, Fatih Tuysuz, Anel Tabakovic, Taner Yalcin, Deniz Durmus, Fabio Dias, Boris Kivoma (72. Fabien Dick) - Trainer: Bülent Basar
TuS Buisdorf: Alex Kolb, Jens Käß, Sebastian Alt, Yudai Matsumoto (79. Noah Ptassek), Felix Schamberg, Julius Hübgen (83. Philipp Niggemeyer), Luca Brors (87. Noah Jeromin), Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan (90. Ilias Bennoune), Max Müller, Finn Töller (66. Felix Hens) - Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Micha Schmitz - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Boris Kivoma (5.), 1:1 Gentjan Gashi (42.), 2:1 Fatih Tuysuz (45.+1), 2:2 Gentjan Gashi (70.), 2:3 Yusuf Salih Kilicaslan (72.)
Rot: Kevin Schulten (92./1. FC Niederkassel/Hochverdienter Platzverweis von hinten oberhalb des Sprunggelenks gegrätscht)
SC Uckerath – Wahlscheider SV 4:4
SC Uckerath: Fabio Milicki, Adrian Hotel, Max Einheuser (34. Lukas Einheuser), Rene Dzubiella, Tom Werry, Liam Ludwig (61. Danny Matzdorf), Johannes Grünig, Dario Schwarz (79. Ioannis Zarafidis), Niklas Briesovsky (52. André Baltruschat), Robin Graé (68. Niklas Weber), Justin Brück - Trainer: Dietmar Rombach
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Maximilian Feldner, Marc Radermacher (74. Yannis Köhler), Timo Hohn, Yves Roman Sauer, Marius Mylenbusch (61. Marius Pischel), Juri Landgraf (45. Jonathan Weppler), Andre Jung, Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb (87. Julian Schreiner), Marcus Rößler - Trainer: Linus Werner - Trainer: Thomas Gollub
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht ) - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Robin Graé (20.), 2:0 Johannes Grünig (43.), 3:0 Liam Ludwig (56.), 3:1 Jonathan Weppler (59.), 3:2 Lukas Einheuser (81. Eigentor), 4:2 Niklas Weber (86.), 4:3 Timo Hohn (90.+1), 4:4 Luis Magnus Lehnen (90.+6)
Gelb-Rot: Niklas Weber (90./SC Uckerath/Foulspiel)
