Rücktritt nach über neun Jahren: Dogan verlässt den MSV Bonn

Die Saison ist gerade einmal drei Spieltage alt, beim MSV Bonn gibt es aber schon die erste große Veränderung: Trainer Serhat Dogan ist nach über neun Jahren und 275 Pflichtspielen als Chefcoach des MSV Bonn zurückgetreten - und das noch vor der 1:7-Abreibung gegen den TuS Oberpleis am vergangenen Wochenende. Am Samstag hatte der Bezirksligist die Personalmeldung bekanntgegeben.

"Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Die vergangenen zwei Spielzeiten waren sowohl sportlich als auch persönlich die intensivsten in meinen fast zehn Jahren beim MSV", sagte der 31-Jährige. Vor allem das Finale der vergangenen Saison, als sich der MSV dramatisch rettete, habe viel Kraft gekostet: "Auch wenn am Ende alles gut ausging, habe ich lange überlegt, ob ich die Kraft für eine weitere Saison aufbringen kann. Ich bin dankbar, dass ich den Saisonstart mit dem neuen Kader noch miterleben durfte. Doch nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um Abschied zu nehmen", so der langjährige Trainer im Instagram-Post des Vereins.

Dogan hatte bereits 2012 die U17 des MSV trainiert, war dabei selber gerade einmal knapp volljährig. Nach einem Engagement in der Jugend des Siegburger SV übernahm er 2016 die erste Mannschaft des MSV. Innerhalb von zwei Jahren gelang der Aufstieg in die Kreisliga A, 2023 folgte der nächste Schritt in die Bezirksliga. Nach zwei Klassenerhalten verlässt der 31-Jährige den MSV.