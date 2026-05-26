MRL-Meisterschaft im Radio? Jetzt für das Spiel der Woche abstimmen!

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Mittwoch, 18:00 Uhr ab!
SG Stolberg – Rhenania Richterich (Bezirksliga Staffel 4)
Ein einziges Unentschieden am Sonntag bei der SG Stolberg würde Rhenania Richterich bereits genügen, um den Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher zu bringen. Angesichts von drei Punkten Vorsprung und dem deutlich besseren Torverhältnis gegenüber den Gastgebern sollte für die Richtericher im Normalfall nichts mehr anbrennen. Im Falle einer Niederlage würde sich die Lage für die Capellmann-Elf vor dem Finale jedoch dramatisch zuspitzen. Für die SG Stolberg, die am letzten Spieltag beim Meister Germania Eicherscheid antreten muss, handelt es sich somit um ein echtes Endspiel. An das Hinspiel dürften die Hausherren allerdings ungern zurückerinnern: Damals kam Stolberg mit 1:8 heftig unter die Räder.
FC Concordia Oidtweiler – SC Erkelenz (Bezirksliga Staffel 4)
Der SC Erkelenz befindet sich in einer komfortablen Ausgangslage und könnte nur noch theoretisch auf einen Abstiegsplatz rutschen – ein einziger Zähler reicht dem SCE für die endgültige Planungssicherheit. Dies ist jedoch deutlich zu wenig für den FC Concordia Oidtweiler, dessen Polster auf die Abstiegsränge auf magere zwei Punkte geschrumpft ist. Der Matchplan von Trainer Sven Schalge ist daher klar definiert: Den Hinrundensieg gegen Erkelenz wiederholen, drei überlebenswichtige Punkte einfahren und zeitgleich vom direkten Aufeinandertreffen der Konkurrenz profitieren.
SV Eilendorf – TuS Chlodwig Zülpich (Landesliga Staffel 2)
Durch den jüngsten Punktverlust des Tabellenführers FC Hürth keimt bei der TuS Chlodwig Zülpich wieder die Hoffnung auf den Meistertitel auf. Ein Auswärtssieg beim Tabellensechsten SV Eilendorf ist für die Sasse-Elf dafür jedoch Pflicht. Dennoch reisen die Gäste mit einer exzellenten Ausgangsposition an: Bereits eine Punkteteilung in Eilendorf genügt, um den zweiten Tabellenplatz und damit den direkten Aufstieg in die Mittelrheinliga vorzeitig abzusichern.
DJK Rasensport Brand – SV Breining (Landesliga Staffel 2)
Die Resthoffnung auf den Aufstieg lebt beim SV Breinig nur noch im theoretischen Bereich. Zwei Niederlagen von Konkurrent Zülpich bei gleichzeitig zwei eigenen Siegen sind die mathematische Voraussetzung für das sportliche Wunder. Die Mannschaft von Trainer Dirk Ruhrig will ihre Hausaufgaben jedenfalls erledigen und baut auf die psychologische Komponente des Hinspiels: Damals demonstrierte Breinig seine offensive Qualität eindrucksvoll und feierte einen fulminanten 6:1-Kantersieg gegen Raspo Brand.
FC Wegberg-Beeck – SV Bergisch Gladbach 09 (Mittelrheinliga)
Die Ausgangslage für den SV Bergisch Gladbach 09 vor dem Gastspiel im Waldstadion ist klar: Ein Sieg gegen den FC Wegberg-Beeck, und die Meisterschaft sowie die lang ersehnte Rückkehr in die Regionalliga West sind perfekt. Einfach wird diese Mission beim heim- und rückrundenstarken Tabellensechsten jedoch nicht – zumal Wegberg-Beeck im Saisonendspurt sichtlich Gefallen an der Rolle des Spielverderbers gefunden hat. Die Kruth-Elf wird sich davon jedoch kaum beirren lassen und visiert nach fünf Jahren Abstinenz den ganz großen Wurf an.