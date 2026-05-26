MRL-Meisterschaft im Radio? Jetzt für das Spiel der Woche abstimmen! Fünf Spiele stehen zur Auswahl von Andreas Santner · Heute, 14:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nick Förster

Neben allen Heimspielen von Alemannia Aachen gibt es künftig auch jede Woche Live-Fußball des ostbelgischen Radiosenders "Radio Sunshine" aus dem Amateurfußball am Mittelrhein. Welches Spiel in Ausschnitten live im Radio zu hören sein soll, das entscheidet ihr. Stimmt jetzt bis Mittwoch, 18:00 Uhr ab!

Wird geladen… Folgende Spiele stehen zur Auswahl SG Stolberg – Rhenania Richterich (Bezirksliga Staffel 4)

Ein einziges Unentschieden am Sonntag bei der SG Stolberg würde Rhenania Richterich bereits genügen, um den Klassenerhalt endgültig in trockene Tücher zu bringen. Angesichts von drei Punkten Vorsprung und dem deutlich besseren Torverhältnis gegenüber den Gastgebern sollte für die Richtericher im Normalfall nichts mehr anbrennen. Im Falle einer Niederlage würde sich die Lage für die Capellmann-Elf vor dem Finale jedoch dramatisch zuspitzen. Für die SG Stolberg, die am letzten Spieltag beim Meister Germania Eicherscheid antreten muss, handelt es sich somit um ein echtes Endspiel. An das Hinspiel dürften die Hausherren allerdings ungern zurückerinnern: Damals kam Stolberg mit 1:8 heftig unter die Räder.

FC Concordia Oidtweiler – SC Erkelenz (Bezirksliga Staffel 4)

Der SC Erkelenz befindet sich in einer komfortablen Ausgangslage und könnte nur noch theoretisch auf einen Abstiegsplatz rutschen – ein einziger Zähler reicht dem SCE für die endgültige Planungssicherheit. Dies ist jedoch deutlich zu wenig für den FC Concordia Oidtweiler, dessen Polster auf die Abstiegsränge auf magere zwei Punkte geschrumpft ist. Der Matchplan von Trainer Sven Schalge ist daher klar definiert: Den Hinrundensieg gegen Erkelenz wiederholen, drei überlebenswichtige Punkte einfahren und zeitgleich vom direkten Aufeinandertreffen der Konkurrenz profitieren. SV Eilendorf – TuS Chlodwig Zülpich (Landesliga Staffel 2)

Durch den jüngsten Punktverlust des Tabellenführers FC Hürth keimt bei der TuS Chlodwig Zülpich wieder die Hoffnung auf den Meistertitel auf. Ein Auswärtssieg beim Tabellensechsten SV Eilendorf ist für die Sasse-Elf dafür jedoch Pflicht. Dennoch reisen die Gäste mit einer exzellenten Ausgangsposition an: Bereits eine Punkteteilung in Eilendorf genügt, um den zweiten Tabellenplatz und damit den direkten Aufstieg in die Mittelrheinliga vorzeitig abzusichern.