Die Spieler der Schweicher Mosella kamen im zweiten Durchgang aus dem Feiern fast gar nicht mehr heraus. Zewens Torwart Alexander Hinz (links) konnte einem da schon leidtun. – Foto: Sebastian Schwarz

Mosella: Erst mau, dann wie im Rausch Fußball-Bezirksliga: Nach dem postwendenden Abstieg aus der Rheinlandliga hat sich Mosella Schweich schnell wieder in der neuen (alten) Spielklasse zurechtgefunden. Auf eine eher schleppende erste Hälfte ließ das Team von Trainer Thomas Schleimer eine starke zweite Halbzeit gegen die SG Zewen folgen – und siegte noch klar mit 6:0. VIDEOINTERVIEWS und BILDERGALERIE

Eine ganze Halbzeit lang mühten sich die Schweicher mehr schlecht als recht. Selten wurde es vor dem Tor der SG Zewen so gefährlich wie kurz vor der Pause: Da bekam die bis dahin sehr aufmerksame Abwehr der Gäste den Ball nicht weg. Nico Schmitt agierte aus wenigen Metern jedoch zu unentschlossen, und Innenverteidiger Luca Wurdel konnte – wie bereits einige Male zuvor – klären (45.+3). Wirkten die Aktionen des Rheinlandliga-Absteigers in den ersten 45 Minuten noch zu statisch und wenig kreativ, war das im zweiten Durchgang auf einmal ganz anders.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Schleimer spielte nach Wiederanpfiff mit deutlich mehr Biss und Zielstrebigkeit. Erst 90 Sekunden waren absolviert, da fasste sich Innenverteidiger Elias Hansjosten aus rund 18 Metern ein Herz und traf fast genau ins linke obere Eck. Nach dem 1:0 war der Bann gebrochen. Nur fünf Minuten später bediente der eingewechselte Marc Pitsch seinen Teamkollegen Jens Schneider, der unbedrängt von halblinks ins lange Eck vollendete. Dominik Wintersig, Trainer der SG Zewen

Um den Widerstand der Vereinigten aus Zewen, Igel, Liersberg und Langsur war es geschehen, und die Lücken in ihrer Hintermannschaft wurden immer größer. Das 3:0 durch den von Schneider klug bedienten Nico Schäfer kam einer Vorentscheidung gleich (58.). Die Hausherren hatten nun so richtig Lust. Schäfer profitierte in der 73. Minute von einem zu kurzen Rückpass des erst Sekunden zuvor eingewechselten Paul Fütterer und erhöhte auf 4:0. Nur drei Minuten danach verwandelte Schneider einen von Markus Nilles an Hansjosten verursachten Foulelfmeter zum 5:0. Das halbe Dutzend machte Sebastian Palms per Abstauber voll (84.). Zuvor hatte der tüchtige Alexander Hinz im SG-Tor den Ball nach einem Schuss von Pitsch noch an den Innenpfosten gelenkt. Die Zweikampfhärte und Energie, die die offensiv insgesamt zu zaghaften Zewener im ersten Durchgang noch ausgezeichnet hatten, waren in der zweiten Hälfte völlig verschwunden. Von Glück konnte die SG von Sauer und Mosel reden, dass es bei den sechs Gegentreffern blieb: Schneider traf noch den Pfosten, kurz darauf auch Palms. Mehrfach rettete zudem Keeper Hinz. Auf der Gegenseite durfte sich Schweichs Torwart Leon Gerhard nach einem Freistoß des unter der Woche noch an Leistenproblemen laborierenden und deshalb nur eingewechselten Dennis Thon zumindest einmal auszeichnen (87.).