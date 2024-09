Moritz Niemann ist Hamburgs Amateurfußballer des Jahres 2024

Marius Nitsch, ebenfalls vom USC Paloma, erhielt die Auszeichnung als Trainer des Jahres. Unter seiner Führung schaffte das Team den siebten Platz in der Oberliga Hamburg und zog überraschend ins Hamburger Pokalfinale ein. Die Ehrung als Schiedsrichterin des Jahres ging an Cemre Aysan (FC Süderelbe), bei den Männern wurde Furkan Vardar (RW Wilhelmsburg) ausgezeichnet. Alle sechs Preisträger erhielten jeweils eine Prämie von 1000 Euro.

Die Sparda-Bank Hamburg unterstützte die lokalen Vereine zudem mit insgesamt 40.000 Euro, die an 20 Klubs für die fairste Rückrunde 2023/24 in ihren Ligen ausgeschüttet wurden. In der Oberliga Hamburg erhielt der TSV Buchholz 08 den Fairnesspreis, dotiert mit 1000 Euro. Der mit 5000 Euro dotierte Sparda-Bank-Vereins-Fairness-Award ging an Grün-Weiß Eimsbüttel. Eine besondere Ehrung für die Fairplay-Geste des Jahres erhielt Helen Blatz (FC St. Pauli, dritte Frauen), die eine Schiedsrichterentscheidung zugunsten des Gegners korrigierte und damit ein Gegentor in Kauf nahm, das letztlich zum Spielverlust führte.