Monheim und Langenfeld: Das sind die Bezirksliga-Derbys

Der Fußballverband Niederrhein hat die Spielpläne für die sechs Bezirksliga-Gruppen veröffentlicht. Die neue Saison beginnt am dritten August-Wochenende, Winterpause ist nach dem 15. Dezember bis zum 9. Februar 2025, letzter Spieltag ist am Sonntag, 1. Juni 2025.

Die Gruppe 1 mit den Vertretern aus Langenfeld und Monheim startet direkt mit einem Derby: Am Freitag, 16. August eröffnen der SC Reusrath und der HSV Langenfeld um 19.30 Uhr die neue Spielzeit. Am Sonntag, 18. August greifen dann ab 15.30 Uhr auch TuSpo Richrath mit einem Heimspiel gegen den SV Solingen und der SSV Berghausen mit seiner Partie beim Lohausener SV ins Geschehen ein.

Auch der zweite Spieltag bietet ein Derby, wenn der SSV am Sonntag, 25. August um 15.15 Uhr TuSpo empfängt. Zeitgleich hat der HSV den MSV Düsseldorf zu Gast, der vor zwei Jahren noch Oberligist war, dann aber auch in der Landesliga durchgereicht wurde. Reusrath dürfte dann seine Partie bei Ratingen 04/19 II, das eine Woche zuvor seinen Auftakt beim Aufsteiger CfR Links bestritten hat, bereits beendet haben – sie startet um 13 Uhr.

Der dritte Spieltag ist der erste ohne Derby der Langenfelder und Monheimer Teams, aber nicht weniger interessant: Der SSV Berghausen empfängt am Sonntag, 1. September um 15.15 Uhr im SC West ebenfalls einen früheren Oberligisten, der schnell einen zweiten Abstieg erlebte. Ebenfalls Heimspiele um 15.30 Uhr haben TuSpo gegen den TSV Eller und Reusrath gegen den TV Kalkum-Wittlaer. Zeitgleich tritt der HSV in Lohausen an.

Spieltag vier bietet unter anderem das Derby zwischen HSV und SSV (Sonntag, 8. September, 15.15 Uhr), Spieltag sechs das Lokalduell HSV gegen TuSpo (Sonntag, 22. September, 15.15 Uhr). Dann klafft eine Derby-Lücke: Erst am 14. Spieltag (Sonntag, 10. November, 15.30 Uhr) empfängt TuSpo den SC Reusrath, der am 16. Spieltag (Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr) den SSV zum letzten Derby der Hinrunde zu Gast hat.