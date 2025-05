Mohamed El Mimouni übernimmt den 1. FC Lintfort ab Sommer

Aus Sicht von Lintfort ist El Mimouni ein absoluter Hochkaräter, der sich in der Landesliga bislang ausgezeichnet zurechtfand. Den MSV Düsseldorf führte er bereits in der Saison 2021/22 zum Aufstieg. Ein Kunststück, dass kurz vor der Ziellinie mit dem FC Kosova nicht vergönnt war. Nach einer drei Spiele andauernden Durststrecke zogen die Verantwortlichen plötzlich die Reißleine.

Nun geht es für El Mimouni also nach Lintfort, dafür aber in der ungewohnten Landesliga-Gruppe 2: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Ich wollte mal in einen anderen Fußballkreis", sagte Mimouni der WAZ. "Lintfort bietet sehr gute Bedingungen und besitzt auch einige Talente." Gespräche mit El Mimouni und seinem neuen Verein verliefen demnach schnell wie überzeugend.

Lintfort schon fast gerettet

Für die verbleibenden vier Partien dürfte beim 1. FCL tabellarisch jedenfalls nicht mehr viel anbrennen. Der Klassenerhalt ist so gut wie sicher. Derzeit hegt das Team einen Sieben-Punkte-Vorsprung bis in die Abstiegszone, ein Dreier gegen Schlusslicht SpVgg Steele dürften auch die größten Lintforter Pessimisten beruhigt durchatmen lassen. Danach kann der aktuelle Coach Thorsten Schikofsky die Zügel also an seinen Nachfolger abtreten: "Traurig bin ich über die Entwicklung keineswegs. Mo ist ein sehr fähiger Trainer und passt ideal zur Mannschaft", verriet er.