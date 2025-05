Er soll den FC Kosova Düsseldorf in die Oberliga führen

Der FC Kosova Düsseldorf kann zwar am Donnerstag vom Aufstiegsfall der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, fallen, doch die Aussichten auf den Aufstieg in die Oberliga sind immer noch gut. Nach der Trennung von Coach Mohamed El Mimouni setzt der FCK auf eine interne Lösung.

"Nach den unbefriedigenden Ergebnissen der letzten Spiele, die nicht unseren Zielen und Zielen als Verein entsprechen, haben wir beschlossen, unsere Zusammenarbeit mit Trainer Mohammed El Mimouni Jr. zu beenden. Wir danken Mohammed El Mimouni Jr für die harte Arbeit und den Einsatz, die er während seiner Zeit im Club gezeigt hat, und wünschen ihm viel Erfolg für die weitere Karriere", teilt der FC Kosova am Montag mit. Zuvor war der FC Kosova dreimal in Folge sieglos gewesen: Auf die 0:2-Pleite im Topspiel gegen den Tabellenführer VfL Jüchen-Garzweiler folgten eine Nullnummer gegen den DV Solingen und besagte eine 1:4-Niederlage gegen Aufsteiger Bergisch Born. Am Donnerstag droht sogar Rang drei, weil der FC Remscheid sein Nachholspiel gegen den ASV Süchteln bestreitet - eine Folge des Rückzugs des 1. FC Viersen, der am Dienstag bekannt wurde .

Mit Blick auf die Gesamtsituation wundert es daher nur wenig, dass der FC Kosova für die verbliebenen fünf Spiele auf eine interne Lösung setzt. Shiqeri Alili (37) übernimmt bis zum Saisonende und soll für den Durchmarsch in die Oberliga sorgen. Alili ist ein echter Aufstiegsexperte, denn er war Stammspieler bei den Meisterschaften in der der Kreisliga A Düsseldorf in der in der Bezirksliga 1. "Shiqeri Alili, ein bekannter und angesehener Name innerhalb unseres Vereins, wird die Mannschaft in den letzten fünf Saisonspielen führen. Über die nächsten Schritte wird der Verein nach Saisonabschluss weiter bekanntgeben", verkündet der FCK.

Jetzt soll er als Trainer im besten Fall den nächsten Titel holen, mindestens aber für den Aufstieg sorgen. Der Rückstand auf Spitzenreiter Jüchen beträgt unabhängig vom Remscheid-Ausgang drei Punkte. Am letzten Spieltag am 1. Juni kommt es außerdem zum direkten Duell der beiden Widersacher: Jüchen gastiert in Remscheid.

