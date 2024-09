Mönchberg zeigt unserem Team die Grenzen auf

Gut ein- und aufgestellt, entließ Sven, der am Wochenende unseren Trainer vertrat, die Mannschaft auf den Mönchberger Rasen. Die Stärken des Gastgebers auf den Punkt gebracht, sollte jeder Spieler seine Aufgabe kennen und den Mönchbergern selbstbewusst entgegentreten. Leider, so sollte sich am Ende herausstellen, sollte das für unser Team am heutigen Tag nicht ausreichen.

Von Beginn an pressten die Gastgeber hoch und liefen den Ballführenden auf Bondorfer Seite immer wieder dynamisch an. Aufgrund unseres statischen Spiels blieb somit immer wieder nur der Umweg über den Torspieler, der sich ebenfalls, oft aus denselben Gründen, dazu gezwungen sah, den Ball lang zu spielen. Kaum im Ballbesitz, verloren wir den Ball auch sehr schnell wieder. Entweder, weil die Hausherren auch in der Defensive sehr dynamisch angriffen oder weil sich unsere Ballannahme als technisch unsauber herausstellte oder unser Passspiel sehr zu wünschen übrig ließ. So war es nicht verwunderlich, dass keiner unserer Bälle den Weg hinter die Mönchberger Abwehrkette fand und somit auch nichts Zählbares herausspringen konnte. Offensiv machten die Mönchberger auch nicht viel Federlesen. In der 21. Spielminute nutzten die Gastgeber einen unserer Ballverluste blitzschnell aus und gingen ihrerseits mit 1:0 in Führung. Das war zugleich der Pausenstand.