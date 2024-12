Mögliche Insolvenz bei der VSG Altglienicke?

An diesem Wochenende wird bei der 1.Herren VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost nicht gespielt. Das liegt aber nicht an der vom Amtsgericht Charlottenburg angeordnete „vorläufigen Insolvenzverwaltung über das Vermögen der VSG Altglienicke Berlin Fußball GmbH“, sondern an den schlechten Platzverhältnissen.

Trotzdem überraschte die seit vorgestern aufkommende Meldung über eine mögliche Insolvenz sehr. Bei den Verantwortlichen hofft man, die Situation schnell aufklären und hinter sich zu lassen. „Mit dem Verwalter habe ich heute ein sehr gutes Gespräch geführt. Wir werden alle Unterlagen zur Verfügung stellen und alles Nötige veranlassen, um eine Antragsrücknahme zu ermöglichen. Dann können wir das Thema hinter uns lassen“, sagte Daniel Böhm, Geschäftsführer.