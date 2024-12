»Möchte nochmal höherklassig angreifen«: Winter wechselt zu Bogen

Der TSV Bogen hat eine vielversprechende Neuverpflichtung getätigt: Noah Winter wechselt vom FSV VfB Straubing zum Landkreiskontrahenten, der in der Landesliga Mitte derzeit den 16. Tabellenplatz belegt und somit mitten im Abstiegskampf steckt. Der 25-jährige Mittelfeldmann legte im vergangenen Halbjahr weitestgehend eine fußballerische Auszeit ein und half bei bei seinem Ex-Klub lediglich im Herbst ein paar Mal aus. Einen Teil seiner Jugendzeit verbrachte der in Kirchroth lebende Winter beim SSV Jahn Regensburg. Seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich machte er bei der SpVgg Hankofen-Hailing, für die der Kreativspieler 28 Bayernliga-Einsätze bestritt.

Beim FSV VfB Straubing zählte Noah Winter in der Vorsaison zu den absoluten Leistungsträgern, verbuchte in 30 Bezirksliga-Matches bemerkenswerte 20 Scorer-Punkte (zehn Tore, zehn Vorlagen). "Ich habe eine Pause gebraucht, die mir richtig gut getan hat. Meine Motivation ist zurück und deshalb möchte ich nun nochmal höherklassig angreifen. Der TSV Bogen hat sich intensiv um mich bemüht und die Gespräche waren hervorragend. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt packen und freue mich riesig auf das neue Kapitel", sagt Winter, der auch dem FSV VfB Straubing noch ein paar warme Worte widmet: "Ich werde die Zeit beim VfB in positiver Erinnerung behalten und rechne es den Verantwortlichen sehr hoch an, dass meinen Wechselgründen Verständnis entgegengebracht und mir keine Steine in den Weg gelegt wurden. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles Gute und hoffe, dass es mit dem Bezirksliga-Verbleib klappt."







Bogens neuer Sportlicher Leiter Mateo Jerkovic ist überzeugt, dass Winter seinem Klub sportlich weiterhelfen wird: "An Noah sind wir schon länger dran, umso schöner ist es, dass es nun geklappt hat. Er ist mit einigen Spielern von uns gut befreundet und wird fußballerisch eine absolute Bereicherung sein. Ein Spieler, der viel Qualität mitbringt und im besten Alter ist. Ein Transfer, über den wir uns riesig freuen." Mit dem nur sporadisch zum Zug gekommenen Thomas Hentschel, der sich dem Oberpfälzer Bezirksligisten FC Thalmassing angeschlossen hat, verzeichnen die Rautenstädter einen vierten Winter-Abgang. Bereits vor ein paar Wochen beschloss der Ex-Bayernligist, sich von den im Spätsommer verpflichteten Slowaken Martin Suster und Marek Macko zu trennen. Younes Benslimane, der sich keinen Stammplatz erkämpfen konnte, hat sich mit unbekanntem Ziel verabschiedet.





Ob sich auf der Zugangsseite noch etwas tun wird, ließ Mateo Jerkovic offen: "Wir haben noch bis Ende Januar Zeit und würden gerne noch etwas machen, zumal wir bekanntlich ein paar Langzeitausfälle zu beklagen haben. Im Winter jemanden zu bekommen, ist allerdings alles andere als einfach, da auch der abgebende Verein mitspielen muss."