Mittelrheinliga-Tests: Vier Niederlagen gegen Landesligisten

Von Freitag bis Samstag haben die Mittelrheinligisten fleißig getestet. Wir werfen einen Blick auf die Ergebnisse!

Der SSV Merten ist früh in Form. Gegen den VfB 03 Hilden, Fünfter der Oberliga Niederrhein, setzte sich der Mittelrheinligist mit 2:0 (1:0) durch und feierte damit im zweiten Testspiel den zweiten Sieg.

Merten begann griffig und kontrollierte insbesondere im ersten Durchgang das Geschehen. Die Führung fiel folgerichtig in der 31. Minute, als Emirhan Özen eine sauber herausgespielte Kombination zum 1:0 abschloss. Auch danach blieb der SSV spielbestimmend, ließ defensiv kaum etwas zu und hatte weitere Möglichkeiten, um frühzeitig nachzulegen. Nach dem Seitenwechsel nutzte Kilic die Partie, um nahezu komplett durchzuwechseln. Der Spielfluss ging dadurch zunächst etwas verloren, doch ab etwa der 60. Minute fand Merten wieder besser in die Struktur. In der Schlussphase belohnte sich der Gastgeber erneut: Abdenbi Oubelkhiri vollendete in der 87. Minute eine weitere gelungene Kombination zum 2:0-Endstand.

Trainer Bünyamin Kilic zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir hatten ein sehr gutes Testspiel und haben mit dem 2:0 gegen einen starken Oberligisten vom Niederrhein gewonnen. Aus meiner Sicht war es ein verdienter Sieg.“ Vor allem die erste Halbzeit habe ihm gefallen: „Da waren wir griffiger und hatten auch mehr Torchancen als im zweiten Durchgang.“ Dass nach der Pause etwas der Rhythmus verloren ging, ordnete der Trainer sachlich ein. „Nach der Pause haben wir durch die vielen Wechsel etwas den Spielfluss verloren. Zwischen der 60. und 80. Minute hatten wir dann wieder mehr vom Spiel, haben uns mit den Wechseln besser eingespielt und sind in der Schlussphase erneut besser zurechtgekommen.“ Besonders positiv bewertete Kilic die Entstehung der Treffer. „Beide Tore sind aus schönen Kombinationen entstanden, insbesondere das 2:0 war sehr gut herausgespielt.“ Insgesamt gehe der Erfolg absolut in Ordnung, „aufgrund der starken ersten Halbzeit, in der wir wirklich sehr dominant waren“. Dass der Test ohne Gegentor blieb, war für den Trainer ein wichtiger Aspekt: „Erneut sind wir gegen einen starken Gegner nicht nur ohne Gegentor geblieben, sondern haben insgesamt auch wenig zugelassen. Wir haben die Räume so zugemacht, wie wir uns das vorgenommen hatten.“

SV Merten – VfB 03 Hilden 2:0

Schiedsrichter: Bilal Bodabouz - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Emirhan Özen (31.), 2:0 Abdenbi Oubelkhiri (87.)

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 – SC Kapellen-Erft 0:5

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 – SC Kapellen-Erft 0:5

Tore: 0:1 Leo Stegner (16.), 0:2 Alexander Fuchs (28.), 0:3 Alexander Fuchs (32.), 0:4 Janis Waffenschmidt (40.), 0:5 Kazuki Hayashi (69.)



Ratingen 04/19 – FC Wegberg-Beeck 1:2

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen )

Tore: 0:1 Kai Bösing (1.), 0:2 Niklas Koppitz (20.), 1:2 Rinor Rexha (31.)



FC Hennef 05 – FV Bad Honnef 1:3

Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef) - Zuschauer: 69

FC Hennef 05 – FV Bad Honnef 1:3

Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef) - Zuschauer: 69

Tore: 0:1 Philip Miermann (41.), 1:1 (52.), 1:2 Sven Brand (53.), 1:3 Philip Miermann (73.)

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat sein zweites Testspiel der Wintervorbereitung verloren. Beim ambitionierten Landesligisten SC Fliesteden unterlag das Team von Trainer Kevin Kruth trotz zwischenzeitlicher Führung mit 1:2. Nach einer intensiven Trainingswoche offenbarte die Partie wichtige Erkenntnisse für die weitere Vorbereitung auf die Rückrunde. In der ersten Halbzeit benötigte der SV 09 etwas Anlaufzeit, kam mit zunehmender Spieldauer jedoch immer besser in die Partie. Vor allem im Pressing agierten die Gäste zunehmend griffig und setzten den Gastgeber früh unter Druck. In der 30. Minute zahlte sich diese Herangehensweise aus: Nach einer gelungenen Balleroberung von Mimini schaltete Bergisch Gladbach schnell um, Finn Stromberg wurde freigespielt und schloss den Angriff souverän zur 1:0-Führung ab. Mit diesem Vorsprung ging es auch in die Pause. Zur zweiten Halbzeit nahm das Trainerteam zahlreiche Wechsel vor. Zwar blieb der SV 09 zunächst auch nach dem Seitenwechsel präsent, verlor jedoch innerhalb weniger Minuten die nötige Ordnung. Nach Ballverlusten und Unachtsamkeiten nutzte der SC Fliesteden diese Phase konsequent aus und drehte die Partie mit einem Doppelschlag in der 55. und 56. Minute. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte fand Bergisch Gladbach offensiv nicht mehr die nötige Durchschlagskraft, um noch einmal entscheidend gefährlich zu werden. Gleichzeitig fehlten Struktur und Sauberkeit im Ballbesitz, sodass klare Torchancen ausblieben. Eine besondere Randnotiz der Begegnung war das Wiedersehen mit Helge Hohl, der aktuell als Trainer des SC Fliesteden tätig ist und in der Vergangenheit selbst an der Seitenlinie des SV Bergisch Gladbach 09 stand. Unterm Strich zog das Trainerteam ein realistisches Fazit: Gegen einen gut organisierten Gegner fehlten nach der Pause Ordnung, Konsequenz und Präzision. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen nun gezielt in die weitere Vorbereitung auf die Rückrunde einfließen.

SC Fliesteden 1931 – SV Bergisch Gladbach 09 2:1

Tore: 0:1 Finn Stromberg (29.), 1:1 Aaron Herzog (53.), 2:1 Bilal Chanaa (55.)



TV Hoffnungsthal 1907 – SpVg Porz 1919 1:5

Tore: 0:1 Etienne Kamm (6.), 1:1 Christoph Hankammer (14.), 1:2 Gero Pletto (36.), 1:3 Prince Ziko Junio Gbeke (40.), 1:4 Daniel Spiegel (67.), 1:5 Baran Tatu (89.)



FSV SW Neunkirchen-Seelscheid – SpVg Frechen 20 2:2

Tore: 0:1 Ikuto Tokumoto (18.), 1:1 Marc Schneider (43.), 2:1 Nils Stephan (51.), 2:2 Hamza Hachimi (71.)



1. FC Spich – SV Eintracht Hohkeppel 1:5

Tore: 0:1 Arian Amyn (27.), 0:2 Finn Bauens (42.), 0:3 Ferhat Saglam (60.), 1:3 Richy Massek (71.), 1:4 Ferhat Saglam (75.), 1:5 Ferhat Saglam (84.)



Siegburger SV 04 – Ahrweiler BC 1920 1:4

Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef)

Tore: 0:1 Ümit Kuzu (10.), 1:1 Tim Keil (25.), 1:2 Almir Porca (51.), 1:3 Thomas Idel (53.), 1:4 Boris Schirmer (76.)



SC Fortuna Köln II – SSV Homburg-Nümbrecht 1:4

Tore: 0:1 Lennart Stollenwerk (19. Eigentor), 0:2 Felix Klein (23.), 0:3 Marvin Hennecken (50.), 0:4 Felix Klein (65.), 1:4 (83.)