Mittelrheinliga: SSV Bornheim verpflichtet Keita und Stein

Zwei weitere Zusagen für das zweite Jahr in der Mittelrheinliga: Der SSV Bornheim treibt seine Personalplanungen für die anstehende Spielzeit voran und verstärkt den Kader mit Amadou Keita und Tim Stein. Bei beiden Neuzugängen bleibt der Verein seiner Linie treu, gezielt auf junge und entwicklungsfähige Spieler zu setzen, die in einem ambitionierten Umfeld den nächsten Schritt im Seniorenfußball gehen wollen.
Mit Amadou Keita bekommt die Bornheimer Defensive beträchtliche physische Präsenz. Der 19-jährige Linksfuß misst 1,96 Meter und ist in der Abwehr flexibel einsetzbar – sowohl als Innenverteidiger in einer Dreier- oder Viererkette als auch auf der linken Außenbahn. Neben seiner Zweikampfstärke und der Kopfballpräsenz bei Standards bringt der Youngster eine gute fußballerische Ausbildung mit.
Ausgebildet wurde Keita beim SC Fortuna Bonn, wo er bereits in der Saison 2024/25 als U19-Spieler erste Erfahrungen in der Landesliga sammelte. In der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 war er dort mit 24 Einsätzen eine feste Größe. Trotz seiner beachtlichen Statur zeichnen ihn Ruhe am Ball, eine saubere Spieleröffnung sowie eine gute Übersicht aus. Zudem bringt er starke athletische Voraussetzungen und Tempo mit.
Trainer Andreas Biermann zeigt sich angetan von den Fähigkeiten des Defensivtalents: „Amadou bringt ein Profil mit, das sehr spannend ist. Seine körperlichen Voraussetzungen sind außergewöhnlich, gleichzeitig ist er fußballerisch sehr gut ausgebildet. Vor allem seine Lernbereitschaft hat uns beeindruckt. Wir sehen bei ihm großes Entwicklungspotenzial.“
Für die Offensiv-Abteilung wechselt Tim Stein an die Wallrafstraße. Der 20-jährige Offensivallrounder ist sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln einsetzbar. Stein wagt den direkten Sprung aus der A-Kreisliga in die Mittelrheinliga und reist mit einer bemerkenswerten Empfehlung an: Für die Sportfreunde Ippendorf erzielte er in der vergangenen Saison in 29 Partien stolze 24 Tore und bereitete weitere 17 Treffer vor.
Der Angreifer spielt nahezu beidfüßig und überzeugt durch seine Geradlinigkeit, eine hohe Dynamik sowie seine Abschlussqualität. Mit seiner Körpergröße und seinem Tempo soll er das Bornheimer Offensivspiel variabler gestalten. Der Neuzugang gilt als extrem lernwillig und soll in Bornheim langfristig aufgebaut werden.
„Tim bringt viel von dem mit, was wir uns von einem modernen Offensivspieler wünschen. Er hat Tempo, Tiefgang und eine gute Abschlussqualität. Gleichzeitig ist er sehr aufnahmefähig und bereit, an sich zu arbeiten. Das macht ihn für uns besonders interessant“, bilanziert Trainer Andreas Biermann.
Damit sind die Kaderplanungen beim SSV Bornheim grundsätzlich abgeschlossen. Dennoch will man Augen und Ohren offen halten, sollten sich weitere Transfermöglichkeiten ergeben.