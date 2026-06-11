Mittelrheinliga: SSV Bornheim verpflichtet Keita und Stein Der SSV holt ein 1,96 Meter großes Abwehrtalent und einen treffsicheren Kreisliga-Stürmer. von Andreas Santner · Heute, 08:22 Uhr · 0 Leser

Tim Stein und Amadou Keita wagen den Sprung in die Mittelrheinliga. – Foto: LaBima

Zwei weitere Zusagen für das zweite Jahr in der Mittelrheinliga: Der SSV Bornheim treibt seine Personalplanungen für die anstehende Spielzeit voran und verstärkt den Kader mit Amadou Keita und Tim Stein. Bei beiden Neuzugängen bleibt der Verein seiner Linie treu, gezielt auf junge und entwicklungsfähige Spieler zu setzen, die in einem ambitionierten Umfeld den nächsten Schritt im Seniorenfußball gehen wollen.

Junger Abwehrhühne aus der Landesliga Mit Amadou Keita bekommt die Bornheimer Defensive beträchtliche physische Präsenz. Der 19-jährige Linksfuß misst 1,96 Meter und ist in der Abwehr flexibel einsetzbar – sowohl als Innenverteidiger in einer Dreier- oder Viererkette als auch auf der linken Außenbahn. Neben seiner Zweikampfstärke und der Kopfballpräsenz bei Standards bringt der Youngster eine gute fußballerische Ausbildung mit. Ausgebildet wurde Keita beim SC Fortuna Bonn, wo er bereits in der Saison 2024/25 als U19-Spieler erste Erfahrungen in der Landesliga sammelte. In der abgelaufenen Spielzeit 2025/26 war er dort mit 24 Einsätzen eine feste Größe. Trotz seiner beachtlichen Statur zeichnen ihn Ruhe am Ball, eine saubere Spieleröffnung sowie eine gute Übersicht aus. Zudem bringt er starke athletische Voraussetzungen und Tempo mit.

Trainer Andreas Biermann zeigt sich angetan von den Fähigkeiten des Defensivtalents: „Amadou bringt ein Profil mit, das sehr spannend ist. Seine körperlichen Voraussetzungen sind außergewöhnlich, gleichzeitig ist er fußballerisch sehr gut ausgebildet. Vor allem seine Lernbereitschaft hat uns beeindruckt. Wir sehen bei ihm großes Entwicklungspotenzial.“ 41 Scorerpunkte: Tim Stein wagt den Sprung Für die Offensiv-Abteilung wechselt Tim Stein an die Wallrafstraße. Der 20-jährige Offensivallrounder ist sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügeln einsetzbar. Stein wagt den direkten Sprung aus der A-Kreisliga in die Mittelrheinliga und reist mit einer bemerkenswerten Empfehlung an: Für die Sportfreunde Ippendorf erzielte er in der vergangenen Saison in 29 Partien stolze 24 Tore und bereitete weitere 17 Treffer vor.