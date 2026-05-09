Mittelrheinliga-Duell mit denkwürdiger Vorgeschichte Mittelrheinliga: Der FC Wegberg-Beeck will seine starke Rückrunde auch gegen den FC Hennef weiterführen, der sich im Abstiegskampf befindet. Ganz anders noch im Jahr 2023: Da macht der FC gegen Beeck die Mittelrheinliga-Meisterschaft fix. von RP / Niklas Bien · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Wegberg-Beeck trifft auf Hennef – Foto: Michael Schnieders

Der FC Wegberg-Beeck ist seiner Rolle als Favoritenschreck der Mittelrheinliga am vergangenen Wochenende erneut gerecht geworden: Mit dem VfL Vichttal erwischte es beim 3:1 nach Eintracht Hohkeppel (3:1) und dem Siegburger SV (1:0) gleich den dritten Aufstiegskandidaten innerhalb weniger Wochen. „Vichttal hat etwas zurückhaltender gespielt, als ich gedacht hatte. Aufgrund der zweiten Halbzeit hatten wir es verdient, das Spiel zu gewinnen“, erklärt Trainer Mark Zeh.

Beeck mit einer starken Rückserie Seit der 42-Jährige seine zweite Amtszeit beim Mittelrheinligisten angetreten hat, läuft es sportlich wieder deutlich besser. Geht es nach der Rückrundentabelle, ist der FC nicht nur ein Angstgegner für die Topteams, sondern mit 22 Punkten aus zehn Spielen selbst eins (Platz drei). „Wir haben uns gefunden. Ich habe beim Amtsantritt gesagt, dass wir uns den Respekt zurückholen wollen, den Wegberg-Beeck in der Liga immer hatte. Ich glaube, das ist uns gerade durch die guten Heimauftritte gelungen“, betont Zeh. Nach der Hinserie war der Vorjahressechste nur auf Platz zehn verortet, hatte genauso viele Niederlagen wie Siege auf dem Konto. Im Fußballjahr 2026 agiert Beeck nun wieder auf Augenhöhe mit den Schwergewichten der Mittelrheinliga. „Wir sind im Moment in einer sehr guten Verfassung und wollen zeigen, dass wir – wenn die Hinrunde nicht so schlecht gewesen wäre – auch dort oben hingehören. Die Mannschaften, die jetzt dort oben stehen, stehen aber zu Recht da, weil sie über die gesamte Saison konstant waren“, stellt der 42-Jährige klar: „Die Mannschaft zeigt im Moment, welche Qualität sie hat. Wenn wir von Anfang an so zusammen gewesen wären, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt, oben mitzuspielen. Ob es dann am Ende reicht, weiß man nie. Die Mannschaft hat sich vor der Saison viel vorgenommen. Nach der Ausgangslage im Winter war es aber erst einmal wichtig, die Kehrtwende zu schaffen“, so Zeh.

Zeh hat eine Vergangenheit mit Hennef Morgen, 15:00 Uhr FC Hennef 05 FC Hennef 05 FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck 15:00 PUSH