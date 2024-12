Mittelfeld des TSV 1860 München: Löwen-Schaltzentrale ohne Stabilität

Platz 14 in der 3. Liga, gruselige Heimbilanz im Grünwalder Stadion – diese Hinrunde hatte sich der TSV 1860 anders vorgestellt. Die tz widmet sich in einer dreiteiligen Serie den Leistungen der Löwen-Spieler – inklusive ihrer tz-Durchschnittsnote von Spielern mit mindestens drei Bewertungen. Den Abschluss machen die Mittelfeldspieler:

Spielte sich als Partner von Jacobsen auf der Sechs fest. Seine Stärken hat der 30-Jährige in der Offensive, steht bei sieben Torbeteiligungen – defensiv hingegen ist er oft nicht auf der Höhe. Rekordverdächtig und wenig hilfreich: Deniz sah in Aue (1:3) seine zehnte Gelbe Karte und fehlt zum Rückrundenstart in Saarbrücken (18. Januar). tz-Durchschnittsnote: 3,47.