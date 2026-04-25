Mittelfeld-Anker für Endenich: Etienne Kamm wechselt zum FVE

Etienne Kamm schließt sich dem FV Bonn-Endenich an. – Foto: FVE

Der FV Bonn-Endenich lässt mit dem dritten Neuzugang in dieser Woche aufhorchen. Mit Etienne Kamm sichert sich der Klub einen erfahrenen Akteur für die Zentrale, der in der Vergangenheit bereits in der Regionalliga und über Jahre hinweg in der Mittelrheinliga seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Der Neuzugang soll künftig eine Schlüsselrolle im Gefüge von Trainer Serhat Dogan einnehmen.

Etienne Kamm ist am Mittelrhein wahrlich kein Unbekannter. Der heute 28-Jährige genoss eine erstklassige Ausbildung und war in seiner Juniorenzeit unter anderem für den Bonner SC sowie in der U19-Bundesliga für den 1. FC Köln aktiv. Im Seniorenbereich entwickelte er sich schnell zu einer festen Größe: 159 Einsätze in der Mittelrheinliga stehen in seiner Vita, die er für Klubs wie Blau-Weiß Friesdorf, den SV Bergisch Gladbach 09, den FC Hennef und zuletzt die SpVg Porz absolvierte. Für Bergisch Gladbach stand er zudem achtmal in der Regionalliga West auf dem Platz. Seit der Saison 2022/23 zog er in Porz die Fäden.

Madani: "Scheut nicht, Verantwortung zu übernehmen"

Beim Landesligisten soll Kamm künftig als Taktgeber fungieren. Der Neuzugang gilt als kommunikativer Leader, der eine hohe Intensität verkörpert und das Spiel von der Zentrale aus strukturieren kann. Genau diese Attribute gaben den Ausschlag für die Verpflichtung. Ennis Madani, Sportlicher Leiter des FVE, ordnet den Transfer entsprechend ein: „Mit Etienne gewinnen wir einen Spieler, der unserem Spiel eine besondere Komponente verleiht. Er ist sehr präsent, bringt eine hohe Intensität mit und scheut sich nicht, Verantwortung zu übernehmen. Genau dieses Profil war für uns im zentralen Mittelfeld entscheidend!“