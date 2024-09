Mitstreiter patzen, Erbendorf hievt sich auf den Ligathron

Wachablösung an der Tabellenspitze am 8. Spieltag der Kreisliga Nord: Nach einem mühevollen 2:1-Sieg gegen einen starken Aufsteiger VfB Rothenstadt (11./9) grüßt die Steinwaldelf des TSV Erbendorf (1./17) als neuer Tabellenführer. Profitiert hat die Lang-Elf vom Punktverlust der beiden schärfsten Widersacher am oberen Rand des Klassements, denn sowohl der TSV Reuth (2./16 - 1:1 gegen Eschenbach), als auch der FC Tremmersdorf (3./15 - 1:1 in Irchenrieth) liessen Federn. Stark im Kommen mit nur geringem Abstand zum Führungstrio ist seit dem Samstag die SpVgg Schirmitz (4./14 - 2:0 in Haidenaab), nach drei Dreiern in Folge mischt die Hirmer-Truppe nun bei den "Oberen" kräftig mit.

Gehen wir in die Tiefen der Tabelle, wo zwei Kellerkinder Punkte sammeln konnten. Äußerst überraschend knöpfte die DJK Irchenrieth (14./3) dem FC Tremmersdorf einen Punkt ab, bis in die Schlußphase hinein hatte sie sogar einen Heimsieg vor Augen. Im Kellerduell schlechthin behielt die DJK Weiden (13./5) gegen den SC Kirchenthumbach (12./6) mit dem knappsten aller Ergebnisse die Oberhand, feierte damit den erhofften ersten Saisonsieg und zog seine Gäste damit weiter in den Abstiegssumpf hinein.