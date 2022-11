Mit Video: Spielabbruch nach Pyro-Einsatz in der 1. Kreisklasse Nachholpartie zwischen SG Burhave/Stollhamm und AT Rodenkirchen abgebrochen

Am Freitagabend stand das Kellerduell zwischen der SG Burhave/Stollhamm gegen den AT Rodenkirchen an. Das Nachholspiel vom vierten Spieltag wurde jedoch nicht regulär beendet, sondern in der Nachspielzeit abgebrochen.