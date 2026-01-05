Mit Verstärkung in die Rückrunde

Der SV Uedesheim steht nach der Hinrunde auf dem zwölften Rang der Bezirksliga. Das Saisonziel bleibt der Klassenerhalt. Aktuell trennen den SVÜ sechs Punkte von der Gefahrenzone, weshalb die Neusser in der Rückrunde die zwanzig Zähler aus der Hinserie überbieten wollen.

Seit dem zweiten Spieltag ist der SV Uedesheim tabellarisch beeindruckend konstant. Der SVÜ befand sich nach dem Auftaktsieg in der gesamten Hinrunde immer zwischen Rang zehn und 13. Das kam vor allem durch die zahlreichen Punkteteilungen zu Stande. In 17 Partien spielte Uedesheim fünf Mal unentschieden, nur Sparta Bilk und die SVG Weißenberg teilten ihre Punkte häufiger. Während die Tabellenposition immer konstant blieb, fehlte es dem SVÜ auf dem Rasen noch an Konstanz, wodurch dem Team von Trainer Oliver Seibert noch keine zwei Siege in Folge gelangen.

Obwohl der Abstand auf die Abstiegszone von sechs Punkten schnell aufgebraucht sein könnte, geriet der SVÜ in dieser Saison noch nicht in Gefahr auf einen Abstiegsrang zu rutschen, weshalb sich auch Seibert noch keine Sorgen macht: „Für uns ist die Düsseldorfer Gruppe noch neu, dafür konnten wir uns schnell akklimatisieren und zeigen, dass wir mithalten können. Die Liga ist eng zusammen, daher können wir insgesamt mit der Hinrunde zufrieden sein.“

Die große Stärke seiner Mannschaft sieht er im Zusammenhalt auf und neben dem Platz: „Die Moral und der Kampfgeist, den die Jungs jede Woche auf den Platz werfen, ist schlicht beeindruckend. Obwohl wir im Sommer einen Umbruch hatten, ist die Mannschaft schnell zusammengewachsen. Bei uns kämpfen alle füreinander. So einen Zusammenhalt habe ich in meiner Trainerlaufbahn noch nicht oft gesehen.“

Das lief schlecht

Zweimal 4:4, ein 7:5-Sieg und eine 4:5-Niederlage – Ergebnisse, die den Puls jeden Trainers nach oben schießen lassen. „In unseren Spielen fallen noch zu viele Tore. Uns fehlt die Konstanz über neunzig Minuten, wir haben innerhalb der Partien noch zu große Leistungsschwankungen. Das hat uns auch schon einige Punkte gekostet“, kritisiert Seibert darum.

Zum Personal

Die Kadersituation in Uedesheim war über weite Strecken der Saison sehr angespannt, daher hat sich der Bezirksligist in der Winterpause gleich vier Mal verstärkt. Die Zugänge der Offensivspieler Maurice Girke und Zerkrija Cerkini standen bereits kurz vor der Winterpause fest. Girke stieg erst in der vergangenen Saison mit der DJK Gnadental in die Landesliga auf. Jetzt ist der Flügelspieler zurück in der Bezirksliga. Er ist jedoch nicht der einzige namenhafte Neuzugang aus dem Rhein-Kreis Neuss.

Auch Maik Ferber kommt aus der Landesliga zum SVÜ. Er kommt vom SC Kapellen, wo er bereits unter Seibert auflief. Genau wie Girke kam er in dieser Saison jedoch nicht viel zum Einsatz. Der ehemalige U19-Bundesligaspieler bringt mittlerweile zehn Jahre Erfahrung auf diesem Niveau mit. „Er ist er erst 29 und kann seine Klasse noch beweisen. Maik ist sehr flexibel einsetzbar und hat bewiesen, dass er in der Bezirksliga ein Unterschiedsspieler sein kann“, sagt Seibert.

Der dritte Neue aus der Landesliga ist noch ein unbeschriebenes Blatt im Neusser Fußballkreis. Der 21 Jahre alte Linksverteidiger Tymofi Bieliera sammelte in der abgelaufenen Saison in der Landesliga Westfalen seine Erfahrung und soll die von Verletzungen geplagte Defensive unterstützen.

Ausblick

Da der SVÜ schon am 1. Februar in die Rückrunde startet und vorher an den Hallenkreismeisterschaften teilnimmt, bleibt dem Bezirksligisten nicht viel Zeit, sich auf die zweite Saisonhälfte vorzubereiten. Deshalb absolviert das Team am Dienstag, den 6. Januar, also nur einen Tag nach Trainingsbeginn, bereits den ersten Test gegen die DJK Gnadental (Anpfiff 19.30 Uhr). Drei Tage später fährt der SVÜ zur SpVg Odenkirchen (Freitag, 20 Uhr), die in der Bezirksliga, Gruppe 3, aufläuft. Den Auftakt in der Halle haben die Neusser am 12. Januar in Gustorf.

