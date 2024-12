Mit Verbesserungspotenzial nach Oberachern

Die Erfahrung an selbigen ist eine der bislang wenigen Enttäuschungen in der Oberliga. 0:3 unterlag der FC Anfang August am zweiten Spieltag gegen den SVO und war dabei so chancenlos wie in kaum einer anderen Partie. Daraus ziehen Kapitän Dominik Zuleger und Co. große Motivation für den Samstag und nehmen sich fest vor, es dieses Mal besser zu machen. Alleine aufgrund der schon häufig erwähnten Auswärtsstärke erhalten die Hoffnungen auf einen Coup somit weiteren Rückenwind.

Vorher gilt es aber die richtigen Schlüsse aus der unmittelbar zurückliegenden Partie zu ziehen. "Wir müssen wieder griffiger und mutiger werden", sagt Steffen Schieck. Der FC-Trainer sieht nach dem 0:6 gegen die Ausnahmemannschaft aus Großaspach vor Wochenfrist naturgemäß Verbesserungspotenzial. Abschließend zum Großaspach-Spiel fasst er zusammen: "Sie haben sich im Vergleich zum 2:2 im Hinspiel gefunden und ihren Stiefel durchgezogen." Das Gute daran – Zuze muss 2024/25 nicht mehr gegen den Primus ran im Vergleich zu allen anderen Oberligisten.