Mit Spielfreude zum Sieg

Born schickte dieselbe Startelf ins Rennen, die vorige Woche nach zweimaligen Rückstand Mainz 05 II noch mit 3:2 besiegen konnte. Nazif Tchadjei kehrte nach überstandener Krankheit in den Spieltagskader zurück.

Kassel ist bekanntlich ein schwieriges Pflaster für den FCA, die lange Anreise und die Stärke des Gegners sind in den letzten Jahren einige der Gründe gewesen, wieso man zuletzt dort zweimal in Folge verlor. Dieses Mal war alles anders, sichtlich mit Selbstvertrauen und Selbstverständnis ausgestattet übernahm man vom Anpfiff weg die Spielkontrolle in diesem Auswärtsspiel. In den Anfangsminuten konnte Kassel noch mit Wucht dagegen halten und hatte auch die erste Torgelegenheit, Lennart Grimmer entschärfte jedoch eine scharfe Hereingabe in höchster Not (8.). In der Folge hatte Walldorf Ballkontrolle, die Abläufe passten und die Spielanteile für den FCA wuchsen. Nach einer halben Stunde tauchte man dann erstmals gefährlich im gegnerischen Sechszehner auf, Jannis Boziaris tankte sich gegen zwei Abwehrspieler durch, bei Schlussmann Langhoff war dann aber leider Endstation (31.). Kurz darauf klingelte es im Kasten der Gastgeber, auf Zuspiel von Maximilian Waack markierte Goß mit einem strammen Schuss von der Strafraumkante die 1:0-Führung (33.). Das Tor beflügelte die Born-Elf, zielstrebig ging man auf das nächste, dieses sollte Minuten später fallen, auf Zuspiel von Jonas Arcalean köpfte Kendel das Walldorfer 2:0 (41.). Um ein Haar wäre die Halbzeitführung noch höher ausgefallen, kurz vor dem Pausenpfiff verfehlte Kendel das Ziel nur knapp.