Mit Sachsenliga-Erfahrung: Neues Gesicht beim VfB Gräfenhainichen

Mit Philipp Motscha hatte der VfB Gräfenhainichen bereits vor geraumer Zeit einen Winter-Neuzugang präsentiert , der schon in der Oberliga gespielt hat. Im ersten Test gegen den ESV Delitzsch (4:1) war ein weiteres neues Gesicht in der Startelf vertreten.

Ramon Rodriguez heißt der zweite Neuzugang beim Tabellenführer der Landesklasse 4. Der 20-jährige Defensivspieler wechselte von Kickers 94 Markkleeberg aus der sächsischen Landesklasse (7. Liga) über die Landesgrenze. In der vergangenen Spielzeit lief Rodriguez mit den Rand-Leipzigern noch in der Sachsenliga auf. In der zweiten Saisonhälfte nun spielt er mit dem VfB Gräfenhainichen um die Landesliga-Rückkehr. Zum Spielerprofil:

>> Ramon Rodriguez