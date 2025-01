Mit neuer Führung in die Rückrunde - FC Straß präsentiert neuen Coach

Der FC Straß hat einen neuen Trainer – Dirk Langner übernimmt

Unter der Führung des neuen Trainers Dirk Langner (52) startet die Mannschaft vom FC Straß Ende Januar in die Vorbereitungsphase zur Rückrunde. Für diese hat der neue Coach auch einen strikten Plan: „Die Jungs sollen fit werden und als Team weiter zusammenwachsen, um so geschlossen in die Rückrunde starten zu können.“ So Langner. Auch er weiß über die durchwachsene Hinrunde der Straßer Bescheid, ist aber ebenso glücklich darüber, dass die Mannschaft sich zum Ende hin relativ gut stabilisieren konnte. Zur Tabelle