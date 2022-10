Mit Mentalität an die Spitze Kreisliga A Trier-Saarburg: Die DJK Pluwig-Gusterath grüßt gegen Ende der Hinrunde von ganz oben. Der neue (alte) Trainer nennt Gründe dafür, und verrät auch, was die Kochkünste seiner Spieler mit dem Erfolg zu tun haben.

In der Vorsaison noch lange in den Abstiegskampf involviert, hat sich die DJK Pluwig-Gusterath in der aktuellen Spielzeit zu einem Spitzenteam entwickelt. Die Tabellenführung in der A-Liga Trier-Saarburg hat viel mit der Mentalitätsstärke der Akteure zu tun.

Die bekam jüngst auch die zweite Mannschaft des Rheinlandligisten aus Tarforst zu spüren. So wurde ein 0:2-Rückstand noch in ein 3:2 gedreht. Zu einem Sieg reichte es aber nicht, weil Marcel Loch noch kurz vor Schluss per Kopfball erfolgreich war. von „Wenn mir jemand im August gesagt hätte, dass wir nach elf Spieltagen Tabellenführer sind, hätte ich das sofort unterschrieben. Die Mannschaft ist so gefestigt, dass sie auch mit Rückschlägen umgehen kann. Wir machen uns über einen Aufstieg aber gar keine Gedanken“, bremst Trainer Uwe Wess allzu euphorische Gedanken. Nachdem zuvor Aimé Kinss (ging zu B-Ligist SSG Mariahof) acht Jahre lang die DJK gecoacht hatte, war Wess im Sommer zur DJK zurückgekehrt.