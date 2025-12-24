Mit Kontakt: Mehmet Boztepe freut sich auf neues Kapitel im Winter

Mehmet Boztepe hat im Fußball so ziemlich alles gesehen. Im Nachwuchsleistungszentrum bei Borussia Mönchengladbach, danach in der Regionalliga und 3. Liga bei der Namenscousine aus Dortmund, über den Wuppertaler SV und die SSVg Velbert fast zehn Jahre in der Türkei, danach beim MSV Düsseldorf, Viktoria Goch und beim ASV Mettmann. Im Sommer wurde er dann spielender Co-Trainer beim BV Gräfrath - eine Liaison zwischen dem 37-Jährigen und dem Bezirksligisten, die nun vorzeitig ein Ende gefunden hat, aus nachvollziehbaren Gründen.
Nach guten und offenen Gesprächen, so ließen Verein und Spieler gemeinsam verlauten, habe man sich "einvernehmlich" dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Die lange Anfahrt habe ich im Vorfeld leider unterschätzt, weshalb diese Lösung für beide Seiten der richtige Schritt ist", sagt Boztepe und liefert damit den Grund für die neuerliche Veränderung, nicht ohne sich bei allen Verantwortlichen zu bedanken und den Gräfrathern alles Gute für die Zukunft zu wünschen.
Aufhören mit dem Fußball will Boztepe deshalb aber noch lange nicht. Der beidfüßige Mittelfeldspieler, der Mitte Januar 38 wird, möchte sich nur nicht mehr so weit von seinem Wohnort Moers entfernen. "Nach Gräfrath musste ich über 60 Kilometer fahren, zu den Spielen waren es manchmal sogar 80. Ich würde zum Training gerne nicht mehr weiter als 25 Kilometer fahren müssen", erklärt er und grenzt damit das Feld der möglichen Bewerbervereine bei ihm ein.
Dass er noch immer weiß, wo das Tor steht, hat er vor nicht allzu langer Zeit noch unter Beweis gestellt. Bei Viktoria Goch schoss er in der Saison 2023/24 noch 13 Tore in 25 Spielen und bereitete 21 vor, in der Spielzeit 2024/25 waren es für den ASV Mettmann in 14 Spielen zehn Tore und 11 Assists.
Ihr könnt Euch Mehmet Boztepe in Eurem Team vorstellen? Dann kontaktiert ihn einfach unter 0177-8270357.
