Mit Kontakt: Mehmet Boztepe freut sich auf neues Kapitel im Winter In der Winterpause haben sich die Wege von Mehmet Boztepe und dem Bezirksligisten BV Gräfrath getrennt. Nun sicht der noch 37-jährige Mittelfeldspieler noch einmal eine neue Herausforderung.

Mehmet Boztepe hat im Fußball so ziemlich alles gesehen. Im Nachwuchsleistungszentrum bei Borussia Mönchengladbach, danach in der Regionalliga und 3. Liga bei der Namenscousine aus Dortmund, über den Wuppertaler SV und die SSVg Velbert fast zehn Jahre in der Türkei, danach beim MSV Düsseldorf, Viktoria Goch und beim ASV Mettmann. Im Sommer wurde er dann spielender Co-Trainer beim BV Gräfrath - eine Liaison zwischen dem 37-Jährigen und dem Bezirksligisten, die nun vorzeitig ein Ende gefunden hat, aus nachvollziehbaren Gründen.

Anfahrtsweg war einfach zu lang Nach guten und offenen Gesprächen, so ließen Verein und Spieler gemeinsam verlauten, habe man sich "einvernehmlich" dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Die lange Anfahrt habe ich im Vorfeld leider unterschätzt, weshalb diese Lösung für beide Seiten der richtige Schritt ist", sagt Boztepe und liefert damit den Grund für die neuerliche Veränderung, nicht ohne sich bei allen Verantwortlichen zu bedanken und den Gräfrathern alles Gute für die Zukunft zu wünschen.

>>> Mehmet Boztepe bei FuPa Aufhören mit dem Fußball will Boztepe deshalb aber noch lange nicht. Der beidfüßige Mittelfeldspieler, der Mitte Januar 38 wird, möchte sich nur nicht mehr so weit von seinem Wohnort Moers entfernen. "Nach Gräfrath musste ich über 60 Kilometer fahren, zu den Spielen waren es manchmal sogar 80. Ich würde zum Training gerne nicht mehr weiter als 25 Kilometer fahren müssen", erklärt er und grenzt damit das Feld der möglichen Bewerbervereine bei ihm ein.